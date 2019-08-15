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Yer yer hafif sağanak bekleniyor

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Yer yer hafif sağanak bekleniyor
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Ülkenin doğu kesimlerinde bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 15– 21 Ağustos tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece,  sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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