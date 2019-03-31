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Yer Bilimleri Odası'ndan önemli uyarı

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Yer Bilimleri Odası'ndan önemli uyarı
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Yerbilim Mühendisleri Odası, aşırı yağışlar sonucu jeolojik birimlerin suya doymuş olması nedeniyle  heyelan ve taş düşme risklerinin arttığını belirtti.

Oda’dan yapılan açıklamada, Girne Dağları yamaçlarındaki yol güzergâhı boyunca heyelan  ve taş düşmesi riski taşıyan alanlar bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Taşkent yolunda heyelanlar gözlemlenmeye başlandığına dikkat çekilerek,  özellikle Ergenekon yol güzergâhı, Geçitköy-Değirmenlik Dağ Yolu, Tatlısu-Geçitkale arası ile Ciklos mevkisinin yüksek riskli alanlar içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Dağ güzergâhında erozyon ve taş düşmesine karşı dikkatli olunması ve sürücülerin  uyarılması gerektiği belirtildi.

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