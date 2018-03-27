"Yenişehir'deki arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılması Anayasa’ya aykırı"

Cumhuriyet Meclisi 8inci dönem Meclis Başkanı Siber, Yenişehir’de Devlet’e ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi 8’inci Dönem Başkanı Sibel Siber, Yenişehir’de devlete ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Siber, araziyle ilgili sorunun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesinde olduğunu kaydetti.



Siber, Yenişehir’deki arazi konusunda yazılı açıklama yaptı.



“NET OLARAK SÖYLEYEBİLİRİM”



Haftalardır Yenişehir’de yurt yapılması amacıyla bir şirkete rezerv olarak verilen arazinin hukuka uygun olup olmadığının tartışıldığını kaydeden Siber, “Hatırlanacağı gibi Başbakan olduğum dönemde usulsüz arazi kiralamalarını, alınan savcılık görüşü doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile iptal etmiştik. Hem Başbakanlık hem Meclis Başkanlığı görevlerimde benzer durumlar için aldığım savcılık görüşlerine dayanarak, Yenişehir’deki arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu net olarak söyleyebilirim” dedi.



Siber, şöyle devam etti:



“Benzer arazi konularındaki tüm savcılık görüşleri Başbakanlık’ın arşivindedir. (12 Mayıs 2004, 15 Temmuz 2013,13 Haziran 2017 tarihli görüşler.) Başbakanlık ve Meclis Başkanlığım dönemlerinde Anayasa’ya aykırı olarak devlet arazilerinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmaması gerektiği konusunda basına açıklama yapmış, ayrıca bu tür usulsüz kiralamaların olmaması için Sayıştay’a da yazı yazmıştım. Geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazi verilmesi, hukuk devletinde bu arazinin kiralanmasını haklı kılmaz.”



Sibel Siber, “Yenişehir’deki sorun, arazinin kiralanma usulüyle ilgiliymiş gibi bu konuda savcılık görüşüne başvurmak, esas hukuksuzluk olan konunun özünden kaçmadır” ifadesini de kullanarak, sorunun kiralamanın yasal veya etik olup olmamasında değil, eşdeğercinin hakkını koruma amacı taşıyan ilgili Anayasa maddesinin çiğnenmesinde olduğuna işaret etti.