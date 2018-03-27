"Yenişehir bölgesine 12 katlı bina yapım izni verilmesine karşı çıkılmalı"

Bölgelerine yapılmak istenen öğrenci yurduna karşı çıkan Yenişehir İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek destek talep etti.



KTÖS’ten verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, 2005 yılında Yenişehir bölgesinde yaşayan halktan gizlenerek yapılan şehir düzenleme planının temelde bu sorunu doğurduğunu söyleyerek, özellikle yurt yapımı ile gündeme gelen konunun aslında Yenişehir bölgesinde yaşayan herkesi ilgilendirdiğini ifade etti.

Elcil, “Karşı çıkılması gereken esas konu, Yenişehir bölgesine 12 katlı bina yapım izni verilmesidir. Lefkoşa Master Planı iptal edilmelidir” dedi.

Bu çerçevede Yenişehir’de yaşayan herkesin İnisiyatife destek vermesi gerektiğini savunan Elcil, 2005’te yapılan yasal düzenlemenin iptali ile ilgili mücadele başlatılması gerektiğini belirtti.

Elcil, ülke genelinde ve özellikle Girne’de yaşanan plansızlığın bir benzerinin Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde de yaşanmasına fırsat yaratan bu yasal düzenlemenin getireceği yapılaşmanın, Yenişehir’in sosyal hayatını ve trafiğini yakından etkileyeceğini, dolayısıyla bölgede yaşayan ailelerin yer değiştirmek zorunda kalacaklarını savundu.

Elcil, sadece Lefkoşa’da değil, ülke genelindeki çarpık yapılaşmaya zemin yaratan 2005’te kentsel dönüşümle ilgili yapılan düzenlemenin ortadan kaldırılması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.