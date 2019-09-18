"Yenikent'teki polis okulu binası eğitime verilmeli"

Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, Gönyeli Yenikent’te polis okulu olarak inşa edilen binanın yaklaşık bir buçuk yıldır atıl durumda olduğunu, bölge geliştiği ve nüfus arttığı için okul ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek "Okula çevrilmesi için en iyi yol polisin binayı Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etmesidir. Polis mevcut okuldan 2 senedir taşınmadığına göre, bir süre daha bekleyebilir diye düşünüyorum" dedi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, İhtiyat Sandığı Fonu'ndan meslek okulları yapılabileceğini vurguladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, katıldığı bir televizyon programında eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, Gönyeli Yenikent’te polis okulu olarak inşa edilen binanın yaklaşık bir buçuk yıldır atıl durumda olmasına değindi. Manavoğlu, bölge geliştiği ve nüfus arttığı için okul ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

“Genişleyen bir ülkeyiz ama ne yazık ki eğitim altyapımız aynı oranda gelişmedi. Eğitime yapılan yatırım da o oranda olmadı” diyen Manavoğlu, bunun sebeplerinin, nüfustaki hızlı artış, hükümetlerin sürekli olarak değişmesinden dolayı kurumsal hafızanın zayıflamasıyla birlikte doğru uygulamaların yapılamaması, sezonluk uğraşlara dalıp esas meselelere yoğunlaşamamak olabileceğini belirtti.

Son 20 yılda ülkede bir tane okul yapılmadığını vurgulayan Manavoğlu, “Sadece birkaç okula yeni odalar, sahalar eklendi. Nüfus yapımıza ve çocuklarımızın üniversiteye gitme başarılarını baktığımızda biraz geri kaldığımızı söyleyebiliriz. Devlet okullarımız teknoloji gibi konularda olması gerektiği noktada değil. Özel okullarımızı da çok çağı yakalamış durumda görmüyorum. İstediğimiz noktada olmayan devlet okullarımız özel okullarımızı da aşağıya çekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar çeşitli imkansızlıklar ve masraflara rağmen yapılmaya çalışılıyor olsa da.” ifadesini kullandı.

“OKUL YAPIP, VATANDAŞA HEDİYE, DEVLETE HİBE GURUR KAYNAĞI”

Okulların açılmasıyla Yenikent’teki okul ihtiyacının yeniden gündeme geldiğini anlatan Manavoğlu, özel şirketler ya da kişiler yardım amaçlı okul yapmak istiyorsa devletle aralarını koordine etmek gerektiğini söyledi.

“Okul yapıp vatandaşa hediye etmek, devlete hibe etmek gurur kaynağıdır” diyen Lefkoşa Milletvekili, Yenikent’te kullanılmadan öylece duran polis okulunun hemen karşısındaki büyük alanın Bakanlar Kurulunca meslek okulları kampüsü için ayrıldığını ancak herhangi bir yatırım yapılamadığını hatırlattı.

Mevcut bina varken ve kullanılmıyorken; bunun bir eksiği gidermeye hizmet edebileceğine işaret edem Manavoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar o binanın polis okuluna göre yapıldığını söyleyebilir. Okullardan farklı olarak bir yatakhanesi vardır diye sanırım. Bir şekilde formüle edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti kaynağıyla yapılmıştır. Okula çevrilmesi için en iyi yol polisin binayı Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etmesidir. Polis mevcut okuldan 2 senedir taşınmadığına göre, bir süre daha bekleyebilir diye düşünüyorum. Tabii devletin polise, yeni bina yapılacağı garantisini de vermesi lazım. Eğer bu olmayacaksa da şöyle bir gerçek var ki; hızlı bir şekilde projelendirip o bölgeye bir okul yapılması gerekiyor. Meslek okulları kampüsü yapmak üzere ayrılan bölgeye ihtiyat sandığı fonundan, yabancı iş gücünden toplayıp yerli iş gücünü destekleme fonundan eğitime ayrılan bütçeden okul yapılabileceğine inanıyorum.”