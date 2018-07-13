banner107
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
10 0
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
19 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
229 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
167 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
36 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
184 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
74 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
82 0
banner82
banner147

Yenikent, Bind Chocolate ile tatlandı

banner27

Yenikent, Bind Chocolate ile tatlandı
banner137

İş dünyasının öncü isimlerinden Armar Group, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi Bind Chocolate’i Kıbrıs’a taşıdı. Tümü el yapımı olan lezzetli ürünler, herkesi hayran bıraktı

Ülkemizin başarılı işadamı Armar Group direktörü Murat Arar ve ailesi, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi Bind Chocolate’i Kıbrıs’a taşıdı.

Lefkoşa Yenikent’te hizmete açılan Bind Chocolatebutik mağazası, Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışıyor.

Açıldığı ilk günden yoğun ilgi gören Bind Chocolate, çikolata severlerin büyük beğenisini kazandı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılış kokteylinde misafirlere birbirinden lezzetli Bind Chocolate lezzetleri ikram edildi. 

1971 yılında kurulan Bind Chocolate markası, Belçika, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışarak bugüne geldi.

Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi olma özeliğini taşıyan Bind Chocolate markası kakao tercihini Gana ve Ekvator bölgesinden temin ederek %100 gerçek çikolata üretimi yapan firmadır.

Markanın en büyük özellikleri ise tüm ürünlerinin el yapımı olmasıyla birlikte doğal içerikler ile üretilmesi ve koruyucu madde içermemesidir.

KKTC’ye önemli bir markayı daha getirme başarı gösteren Armar Group, yatırımlarıyla ülkenin gelişmesine destek verirken, Arar ailesi de her kesiminin takdirini kazanıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.