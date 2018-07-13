Yenikent, Bind Chocolate ile tatlandı

İş dünyasının öncü isimlerinden Armar Group, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi Bind Chocolate’i Kıbrıs’a taşıdı. Tümü el yapımı olan lezzetli ürünler, herkesi hayran bıraktı

Ülkemizin başarılı işadamı Armar Group direktörü Murat Arar ve ailesi, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi Bind Chocolate’i Kıbrıs’a taşıdı.

Lefkoşa Yenikent’te hizmete açılan Bind Chocolatebutik mağazası, Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışıyor.

Açıldığı ilk günden yoğun ilgi gören Bind Chocolate, çikolata severlerin büyük beğenisini kazandı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılış kokteylinde misafirlere birbirinden lezzetli Bind Chocolate lezzetleri ikram edildi.

1971 yılında kurulan Bind Chocolate markası, Belçika, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışarak bugüne geldi.

Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi olma özeliğini taşıyan Bind Chocolate markası kakao tercihini Gana ve Ekvator bölgesinden temin ederek %100 gerçek çikolata üretimi yapan firmadır.

Markanın en büyük özellikleri ise tüm ürünlerinin el yapımı olmasıyla birlikte doğal içerikler ile üretilmesi ve koruyucu madde içermemesidir.

KKTC’ye önemli bir markayı daha getirme başarı gösteren Armar Group, yatırımlarıyla ülkenin gelişmesine destek verirken, Arar ailesi de her kesiminin takdirini kazanıyor.