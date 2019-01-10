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Yenierenköy’de zarar büyük

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Yenierenköy’de önceki akşam meydana gelen hortumun yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Zeytin ağaçları devrildi, garajların çatıları ve duvarları araçların üzerine düştü, su depoları bile yerinden söküldü

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Yenierenköy’de zarar büyük
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Yenierenköy’de önceki akşam meydana gelen hortum ciddi hasarlara yol açtı.


Saat 20.00’de denizde başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum sonucunda zeytin ağaçları söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.
Hortum nedeniyle bir mandıranın çatısı uçtu, 6 küçükbaş hayvan telef oldu. Hortum garajlara da zarar verdi. Garajların çatıları ve duvarları yerlerinden sökülerek araçların üzerine düştü,


Hortum, çatılardaki su depolarını da yerinden söktü, bazı çatıların kiremitleri uçtu. Telefon hatlarını taşıyan direkleri sökülerek yola düştü.

Yollara savrulan ağaçlar kaldırıldı. Vatandaşların evlerindeki, hortum nedeniyle tehlike arz eden ağaçlarda budamalar gerçekleştiriliyor.

Telekomünikasyon Dairesi ekipleri de sökülen direkleri ve kesilen telefon hatlarını onarım çalışmaları başlattı.
Öte yandan gece yarısı etkili olan karla karışık kuvvetli dolu nedeniyle Kumyalı-Yeşilköy ana yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

 

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