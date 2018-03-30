Yenierenköy’de neşter hazırlığı

Yenierenköy Belediyesi’nde maaşların üç aylık kısmı Maliye’den yaratılan özel bir olanakla ödendi. Ancak hükümet bundan sonraki dönem için radikal kararlar almaya hazırlanıyor

​Gamze PİR BAYKUR

112 çalışan işten mi durdurulacak?

Yenierenköy’le, Dipkarpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesi formülü üzerinde çalışıldığına dikkat çeken Başbakan Erhürman, bu formülün sancısız olmayacağını kaydetti. 7 aydır maaş alamayan Yeni Erenköy Belediyesi’nin 112 belediye çalışanı ise işten çıkarılacakları iddiası ile dün sokağa dökülerek hükümete tepki gösterdi. Ziyamet yol kavşağında protesto eylemi yapan eylemciler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

7 aydır maaş alamayan Yeni Erenköy Belediyesi’nin 112 belediye işçisi, şimdi de işten çıkarılacakları iddiası ile dün sokağa dökülerek hükümete tepki gösterdi. Ziyamet yol kavşağında protesto eylemi yapan eylemciler, lastik yakarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı

1,5 milyon TL’lik borcu yüzünden yaklaşık 1,5 ay önce kapısına kilit vuran Yeni Erenköy Belediyesi’nde sular durulmuyor. 7 aydır maaş alamayan 112 belediye işçisi, şimdi de işten çıkarılacakları iddiası ile dün sokağa dökülerek hükümete tepki gösterdiler. Belediye çalışanlarına Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüğünü söyleyen BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Başbakan Erhürman’ın kendisine Yeni Erenköy Belediyesini kapatacaklarını ve Karpaz Belediyesi adı altında Dipkarpaz ile birleştirileceğini söylediğini aktardı. Belediye çalışanlarına, Başbakan Erhürman’ın yine 112 belediye çalışanının ise kıdem tazminatlarının ödenmesinin ardından işlerine son verileceğini söylediğini aktaran Yalınkaya’nın bu iddiası üzerine belediye çalışanları dün Ziyamet Çemberinde toplanarak eylem yaptı. Yeni Erenköy Belediyesi’ne bağlı civar köylerin muhtarları tarafından organize edilen eylemde, gerek muhtarlar gerekse işçiler hükümete tepki gösterirken, Başbakan Tufan Erhürman ise yaptığı açıklamada radikal tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu radikal tedbirler üzerinde çalışıldığını kaydetti. Başbakan Erhürman, ortada çok ciddi kangırenleşmiş bir yaranın olduğunu ve hükümetin bu yaraya daha önceki hükümetler gibi palyatif çözüm ile yaklaşmak yerine kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalıştığını belirtti.

MAVİLİ: “PROJELERİ 112 ÇALIŞANI MAĞDUR ETMEK Mİ?”

Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, Başbakan Tufan Erhürman’ın, Yeni erenköy Belediyesi’nin kapatılacağı ve bütün personelin ise işten durdurulacağı yönünde açıklamasının olduğunu belirtti. Başbakan’ın “Projelerimiz var. Karpaz bölgesini kalkındıracağız” dediğini dile getiren Mavili, “Karpaz bölgesini kalkındırmak için projesi bir kurumu kapatmak mı? Projesi 112 çalışanı mağdur etmek mi?” diye sordu. Belediyelerin birleştirilmesine karşı olmadıklarını ama 112 çalışanın mağdur edilmesine karşı olduklarını belirten Mavili, bir düzen gelene kadar eylemlerine Mağusa’da ve Lefkoşa’da devam edeceklerini açıkladı.