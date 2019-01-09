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Yenierenköy’de hortum kırdı geçti

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Yenierenköy de dün akşam çıkan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi, küçükbaş hayvanlar ağılın çatısının yıkılmasıyla telef oldu

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Yenierenköy’de hortum kırdı geçti
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 Yenierenköy de dün akşam saat 21.30 sıralarında çıkan hortum bölgede büyük hasara yol açtı.

Bazı evlerin su depoları, çatılar, ağıllar hasar görürken bir ağılda küçükbaş hayvanlar ağılın çatısının yıkılması sonucu telef oldu. Bazı ağaçlar ve elektrik direkleri de yollara devrildi.

Bölge halkı büyük korku ve panik yaşarken, belediye ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yeni Erenköy Belediyesinden yapılan açıklamada; meydana gelen fırtına dolayısıyla bölgede evlerin, yolların ve mandıraların zarar gördüğü kaydedilerek ,bölgedeki tüm vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

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