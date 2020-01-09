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Yenierenköy’de ağaçlar devrildi, evler hasar gördü

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Yenierenköy, tüm adada etkisini gösteren fırtınalı sağanak yağışlarda zorlu anlar yaşadı.

Yenierenköy’de ağaçlar devrildi, evler hasar gördü

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 5 evin hasar gördüğünü, elektriklerinin kesildiğini ve uydularının koptuğunu, bahçelerinde zarar olduğunu söyledi.

Üç mandıranın da çatısının uçtuğunu kaydeden Yeşilırmak, hayvanların zarar görmediğini belirtti.

Belediye ekiplerinin tüm gün akşam saatlerine kadar çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yeşilırmak, alınan tedbirler sonucu köprülerde taşma olmadığını, yollarda sorun yaşanmadığını anlattı.

Yeşilırmak, zarar gören ev ve mandıralara müdahale edildiğini dile getirerek, ev sahiplerini tek tek ziyaret ettiğini ve ekiplerin hasarları gidermek için çalıştığını açıkladı.

“Elektrik kurumu ile işbirliği içerisinde çalışarak elektriği kesilen evlere müdahale ettik, şu anda elektrik var ve bahçedeki hasarlar da giderildi. Köyde hiçbir sorun yok. Fırtınalı rüzgardan devrilen ağaçları da temizleyip budadık” dedi.

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