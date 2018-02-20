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 Yenierenköy Belediyesi’ne YSK kararıyla atama

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 Yenierenköy Belediyesi’ne YSK kararıyla atama
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 Yenierenköy Belediyesi’nden istifa eden Meclis üyelerinin yerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  kararıyla aynı partiden aday olup en fazla oy alan toplam 10 kişi atandı.

YSK’nın oy çokluğuyla aldığı söz konusu karar 16 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı ve belediye meclis üyeleri, belediyenin anahtarıyla birlikte istifa dilekçelerini 14 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü’ne teslim etmişti.

29 Haziran 2014’te yapılan yerel seçimde belediye başkanlığına Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Mesut Yıkıcı seçilmiş, Yıkıcı’nın 2 yılın ardından görevinden istifa etmesiyle bu göreve belediye meclisinin en yaşlı üyesi Demokrat Partili 59 yaşındaki Mehmet Kadı vekaleten getirilmişti.

Mali sorunlar yaşayan Erenköy Belediyesi, aylardır çalışanlarını ödeyemiyor.

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