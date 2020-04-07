Yenierenköy Belediyesi'ne yardımlar çığ gibi büyüyor

Dünyada ve ülkemizde büyük yıkıma neden olan koronavirüs salgını nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen Karpaz bölgesindeki Yenierenköy Belediyesi'ne katkılar çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın çağrısı sonrasında gerek iş adamları gerekse vatandaşların malzeme ve nakit yardımlar bölgede büyük memnuniyet yarattı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bugün yaptığı paylaşımda belediyeye malzeme yardımı yanında nakit yardımlarında oldukça arttığını belirterek son iki günde 50 bin TL2nin üzerinde nakit yardım yapıldığını duyurdu.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Dün canlı yayında "Kıbrıs Türk Toplumu gibi bir halka sahip olduğumuz için gurur ve onur duyuyorum" demiştim. Sizlere son 2 gün içerisinde belediyemize " Corona Virüs/Covid 19" mücadelesi için yapılan nakit yardımları paylaşmak istiyorum.

1- Erkan Cil 10.000 TL

2- Savaş Fırat 3.500 TL

3- Birgül Sözgen 1.000 TL

4- Fatma Kandemir 200 TL

5- Gürsel Eczanesi 4.000 TL

6- Seher Yazıcı 800 TL

7- Çagan Çoskuner 2.000 TL

8- Sertan Cecer 1.000 TL

9- Mustafa Özkılıç 1.000 TL

10- Doktor 5.000 TL

11- B.E.S 10.000 TL

12- KTAMS 10.000 TL

13- Salute Trd. Ltd. 300 TL

14- Serdar Başbilir 2.000 TL

Toplam: 50.800 TL

Belediyemize yardımda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza, işyerlerine, sivil toplum örgütlerine ve iş insanlarımıza yürekten teşekkür ederim.