"Yenierenköy Belediyesi'nde kalıcı çözümler üretilmeli"

Yenierenköy ve Karpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesi formülü üzerinde çalışıldığını belirterek, radikal tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Başbakan Erhürman, daha önceki hükümetler gibi palyatif yaklaşmak yerine hükümetin kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalıştığını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı’ndaki haftalık olağan görüşme sonrası Başbakan Tufan Erhürman, basına yaptığı açıklamada; Yenierenköy ve Karpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesi formülü üzerinde çalışıldığını belirterek, radikal tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan, bugüne kadar geçici tedbirlerle sorunun ertelendiğini, ortada çok ciddi kangrenleşmiş bir yara olduğunu, daha önceki hükümetler gibi palyatif yaklaşmak yerine hükümetin kalıcı çözümlerle yaklaşmaya çalıştığını vurguladı.

Başbakan Erhürman, “Çalışanların haklarını korumak için Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın uzun süredir formüller üzerinde çalıştı. Çalışanların eylem yapması gündemde eylem yapmak onalrın hakkıdır. Ama biz 4 parti olarak, çalışanlarla bir araya gelip aynı ortamda bu çözüm önerilerini kendileriyle paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Erhürman, milletvekili ve bakanların maaşlarına yansıyan artışın, hayat pahalılığının tüm maaşlara yansımasından kaynaklı bir artış olduğunu söyledi.

Erhürman, bir sonraki dönemde hayat pahalılığının maaşlara yansırken, daha az yansımasının mali çalışmalarının da şu an Maliye Bakanlığında yürütüldüğünü kaydetti.

Başbakan Erhürman Kıbrıs konusunda ise “hepimizin derdi ‘masaya oturalım da görüşürmiş gibi yapalım’ değil de masaya oturalım ve bu işi çözelim bilinciyle Anastasiadis’in masaya gidilecekse , o masanın anlamlı ve gerçekten sonuç odaklı bir masa olması gerektiğini kavraması gerekiyor” dedi.