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Yeni yılın ilk haftası yağmurlu geçecek

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Yeni yılın ilk haftası yağmurlu geçecek
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, ülke yeni yıla yağmurla girecek.

1 - 7 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemiyle, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındakalacak.

Meteorolojik durum nedeniyle bölgede beklenen hava şöyle: yarın; parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba; parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, perşembe; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma; parçalı ve çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, cumartesi; parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi; parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece, dolaylarında             seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın; periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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