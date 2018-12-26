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Yeni yıla nasıl bir havayla gireceğiz?

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Yeni yıla nasıl bir havayla gireceğiz?
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Havanın yılın son günü olan 31 Aralık’ta parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; yeni yılın ilk gününde ise parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 Aralık-2 Ocak dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, cuma ve cumartesi günleri iç kesimlerde don olayı bekleniyor.
Hava yarın, 30 ve 31 Aralık’ta parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece, yarın ise 10-13 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı , yarın ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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