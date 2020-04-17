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Yeni vaka çıkmadı

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KKTC’de dün 365 kişiye koronavirüs testi yapıldı, yeni vakaya rastlanmadı

Yeni vaka çıkmadı

 

KKTC’de dün 365 kişiye koronavirüs testi yapıldı, yeni vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 6 kişi de taburcu oldu.  Halen 21 kişinin tedavisiyse sürüyor.

Düne kadar yapılan  toplam test sayısının 5 bin 96'ya ulaştığı bildirilirken, toplam vaka sayısı ise 105 olarak kayda geçildi.

Önceki gün tespit edilen yeni vakalara da değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  

“Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıkladığı üzere  İskele bölgesinde iki pozitif ( karı-koca) COVID-19 vaka  saptanmış olup,  erkek hasta 28 Mart’ta Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne farklı bir nedenle yatırılarak tedavi olmuş ve bu süreçte kendisine eşi refakat etmiştir. Söz konusu çift,  6 Nisan’da hastaneden taburcu edilmiştir.  13 Nisan 2020 tarihinde ameliyat olmak için yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yatırılan erkek  hastanın ameliyat öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine  COVID- 19 pozitif tanısı konmuş ve tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapılmıştır. Test sonucunda eşinde de COVID- 19 pozitif saptanmıştır. Çifte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ayrıca PCR testi yapılmış ve sonuç yine pozitif çıkmıştır. Söz konusu çift Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavi altına alınmıştır. Çiftin yakın temasta olduğu kişilere de test yapılmış olup sonuçları beklenmektedir.”

Açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de bugün hızlı testler yapıldığı ve tümünü negatif sonuç verdiği de kaydedildi.  Söz konusu hastaya yakın temasta olan çalışanlar için de ayrıca PCR  testi yapıldığı, bunların da negatif  sonuç  verdiği belirtildi.

Ayrıca önceki gün karantina merkezi olarak kullanılan Dome Otel’de yurtdışından gelen ve gözetim altında tutulan bir öğrencide de COVID-19 pozitif saptandığı ve sözkonusu kişinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde müşahede altına alındığı bildirildi.  Söz konusu hastanın  temaslı çalışmaları sürdüğü ifade edildi.

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