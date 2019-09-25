Yeni tüzükle nüfus politikalarını yönlendirebileceğiz

Bakan Baybars, 23 Ekim’de yürürlüğe girecek tüzükle ülkedeki nüfus politikalarını yönlendirebileceklerini, sağlıkta ve eğitimde ileriye dönük planlamaları yapabileceklerini söyledi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu 45+ programında yeni ikamet ve vizeler tüzüğü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, tüzüğün 23 Ekim’de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bakan Baybars 23 Ekim’de yürürlüğe girecek tüzük ile ülkedeki nüfus politikalarını yönlendirebileceklerini, sağlıkta ve eğitimde ileriye dönük planlamaları yapabileceklerini söyledi.

67 yıldan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bir tüzük yapıldığına dikkati çeken Bakan Baybars, detayları şöyle anlattı:

“Aslında yapmak istediğimiz şu, turist vizesi ile bu ülkeye girecek olanların kayıt altına alınacağı yeni adres ve telefon numaralarını ülkeye girişte bildirecekleri ve kalış amaçlarına göre, yani otelde konaklama veya herhangi bir yakın yanında konaklamaya göre tasnif edilecekleri bir sistem geliyor. Bir de izinlendirme prosedürü var. O da bütün dünyadaki gibi bizde de 18 farklı kategoriye ayrılmış ve burada da aslında planlamaya dayalı bir sisteme geçmeyi düşünüyoruz çünkü 18 farklı kategoride yani eşten dolayı kalacaksanız o amaçla oturma izni, staj maksatlı kalacaksanız o amaçla. Öğretim görevlisi iseniz o amaçla farklı farklı 18 farklı ikamet izni türü belirledik ve eğer siz bu ülkede 180 günde 90 günden fazla kalacaksanız artık sizi bizim sistemimiz turist samayacak ki bu bütün dünyada da böyledir. Yani aslında vaat edilen şudur 6 ayda bir ülkede Siz yani KKTC’de de 6 ayda 3 aydan fazla kalıyorsanız sizin artık bu ülkede turist olarak bulunmanız mümkün değil siz artık Demek ki bu ülkede ikamet ile ikamet ediyor sayılıyorsunuz bu ülkede kalmaya devam etmek istiyorsanız bir ikamet izni ile izinlendirilmeniz gerekecek” dedi.

Konu ile ilgili gelecek haftadan itibaren giriş çıkış kapılarında yeniden broşür dağıtılacağını ifade eden Bakan Baybars, yeni tüzüğe 3 ay süre koyduklarını, bu süreçte tüzükten yararlanacak olanlara atmaları gereken adımlar konusunda bilgi verileceğini ifade etti.

Bakan Baybars, vatandaşlıklar konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta nüfus artış hızının dünyanın birçok ülkesinden daha fazla olduğunu da belirten Baybars, konu ile ilgili son düzenlemeleri yaptıklarını, yapılan düzenlemeleri 2 hafta içerisinde Bakanlar Kuruluna sunacaklarını kaydetti.