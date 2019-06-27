Yeni Türkü konserinin geliri LTB Ritim Orkestrasına

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla Yeni Türkü’nün Lefkoşa’da verdiği konserden elde edilen gelir LTB Ritm Orkestra’ya bağışlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı konserin sponsorluğunu üstlenen Canteen Sandwich Bar işletmecisi Diren Özdoğal ve Papa Bar Nicosia işletmecilerinden Ali Yıldırım ile Hazar Arman’ı kabul etti.

Harmancı, elde edilen gelirin özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm orkestrasına verilmesini önemli bir duyarlılık örneği olarak niteledi.