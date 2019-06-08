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Yeni sondaj gemileri Doğu Akdeniz’de

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemilerini Doğu Akdeniz’e gönderdiklerini söyledi ve “Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var” dedi

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Yeni sondaj gemileri Doğu Akdeniz’de
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı:

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda şöyle dedi:

“Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler.

Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz”

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