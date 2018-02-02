Yeni müşavir yaratılmayacak

CTP, HP, DP ve TDP koalisyon hükümeti protokolünü imzaladı. Hükümetin kabinesi ise bu sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak ve saat 13.00’te Meclis’in bilgisine getirilecek. Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda bugün devir teslim töreni de yapılacak. Başbakan sıfatını almaya hazırlanan CTP lideri Erhürman, kucaklayıcı, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını vurguladı. Erhürman, yeni müşavir yaratılmayacağını, hukuka aykırı şekilde verilen vatandaşlıkların iptal edileceğini ve yolsuzluğa ulaşan tüm araştırmaların, polise ve savcılığa iletileceğini açıkladı. Erhürman, hükümetin TC ile ilişkilerin en iyi düzeyde olması hedefinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz, sorun yaşanmaması için de azami gayret göstereceğiz” dedi.

Dörtlü koalisyonda imzalar atıldı

CTP, HP, DP ve TDP koalisyon hükümeti protokolünü imzaladı. CTP lideri Erhürman, kucaklayıcı, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti protokolü imzalandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da 4 parti tarafından hazırlanan hükümet protokolüne imza koydu.

İmza törenine genel sekreterler de katıldı. İmza töreni ardından parti başkanları gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kucaklayıcı, halkın hiçbir kesimini asla dışlamayan, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını ifade etti.

Tufan Erhürman, dört parti olarak birbirlerinin kararlılığına inanıp güvendiklerini, ilkeler üzerinde baştan itibaren hemfikir olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Protokolü imza töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, Bakanlar Kurulu’nu bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunma hedefinde olduklarını da vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 4 parti olarak önceki akşamüzeri yaptıkları çalışma sonucunda koalisyon protokolüne son halini verdiklerini ifade etti.

Koalisyon hükümeti protokolünün 4 parti başkanının çalışmaları sonucunda son noktaya getirildiğini ifade eden Tufan Erhürman, komitelerin taslağı ortaya çıkardığını ve çıkan taslağa son halini dört parti genel başkanının verdiğini kaydetti.



“İLKELERDE HEMFİKİRİZ”

Erhürman, “Koalisyon protokolünün hazırlanması sırasında 4 partinin komiteleri ve genel başkanlarının çalışması çok kolay yürüdü. İlkeler düzeyinde, -ki biliyorsunuz koalisyon protokolleri ilkeleri ortaya koyar- ilkeler üzerinde dört parti de baştan itibaren hemfikir oldu. Son halinde de zaten hepimiz hemfikiriz ve imza aşamasına geldik” dedi.

Daha önce ayrı ayrı ve topluca yaptıkları açıklamalarda hedeflerini ortaya koyduklarına dikkat çeken Erhürman şöyle devam etti:

“Hedefimiz, insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve halka, insanoğluna yakışır kamu hizmeti sunmayı temel ilke olarak kabul eden bir koalisyon ortaya koymak. Dörtlü koalisyon modeli daha önce ülkemizde denenmiş bir model değil ve ilk bakışta da dörtlü koalisyon modeli uygulanmasında birtakım güçlüklerle karşılaşılması beklentisi ve endişesi var ama biz yürüttüğümüz çalışmalarda bu konudaki sorunları hızla aşabileceğimizi gördük. Umudumuz bundan sonraki çalışmalarda da aynı şekilde herhangi bir sorunla karşılaşırsak bunları iş birliği, karşılıklı güven ve iyi niyetle hızla aşmaktır. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz.”

Bunun sadece dört partinin ülkeyi yönetmesiyle ilgili bir koalisyon protokolü olmadığını belirten Erhürman, “Dört partiyle birlikte halkın hiçbir kesimini dışlamadan, ötekileştirmeden dört partinin halkla birlikte ülkeyi yönetmesi esası üzerine kurulmuş bir hükümet protokolüdür. Bunu başarma çok önemli. Bu sadece dört parti için değil, halkın tamamı için önemli. Çünkü toplumumuz, özellikle son dönemdeki gelişmelerle halkın içinde birtakım gruplaşmalar parçalaşma riskleri ortaya çıktığından endişe ediyor” ifadelerine yer verdi.

Erhürman, dört parti olarak kucaklayıcı, halkın hiçbir kesimini asla dışlamayan, ötekileştirmeyen ve uzlaşı kültürünü hakim kılan bir hükümet modelini kurma kararlılığında olduklarını vurguladı.



HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ...

“Hukukun üstünlüğü son derece önemli” diyen Erhürman, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak konusunda da, dört parti, başta genel başkanları olmak üzere, tüm milletvekilleri ve parti yetkili organlarının hem fikir olduğunu söyledi.

Dün imzaları attıktan sonra geriye Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı’na sunulması, Meclis’te okunması ve devir teslimlerin kalacağını belirten Erhürman, Anayasaya göre, hükümet programının da bir hafta sonra Meclis’te okunarak güvenoyu prosedürünün başlayacağına dikkat çekti.

Bu süreçleri hızla geçmek istediklerini vurgulayan Erhürman, ülkenin başta bütçe olmak üzere acil çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu, Maliye Bakanlığı’nın bunlar üzerinde çalışmakta olduğunu, bütçe sorununu en kısa sürede aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Protokolde, kısa sürede geçmesini istedikleri yasalar da bulunduğunu ifade eden Erhürman, bunların ön çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Erhürman, “Partilerimizi değil, halkımızı ve ülkemizi öncelikli düşünecek bir hükümeti hayata geçireceğiz. Dört parti olarak birbirimizin kararlılığına inanıyoruz, güveniyoruz. Bu güvenle bu imzaları attıktan sonra yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

