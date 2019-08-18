“Yeni Müdür, 'suya-sabuna' dokunmayan bir oyun teklif etti"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Devlet Tiyatroları yeni müdürünün, sanatçı Yaşar Ersoy’dan "hiç kimseyi eleştirmeyen, suya sabuna dokunmayan bir oyunu sahneleme” teklifinde bulunduğunu söyledi

Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gündem maddesi halini alan ‘tiyatroya sansür’ konusunda açıklamada bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatroları yeni Müdürü’nün, sanatçı Yaşar Ersoy’dan "hiç kimseyi eleştirmeyen, suya sabuna dokunmayan bir oyunu sahneleme” teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Cemal Özyiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antik çağların tragedyalarından beridir tiyatro insan ve düzen eleştirisini içinde barındırmış, bunu kabullenip değer veren toplumlar diğerlerinden her alanda önde olmuştur. Yaratıcılığın, ifadenin ve eleştirinin gelişime katkısından faydalanmışlardır.

“SANSÜRCÜ, YASAKCI ZİHNİYET GERİ GETİRİLDİ”

İşte bunun bilincinde olan nesillerin yetişmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndaki görev süremiz boyunca Devlet Tiyatrolarımız, yetişkin oyunlarının yanı sıra, ülkenin dört bir yanında okullarımızı gezip oyunlar sahnelemiş, çocuklarımızın daha erken yaşta tiyatro kültürü ile tanışmasını sağlamıştır. Ancak görüyorum ki, UBP-HP Hükümetinin kurulmasıyla birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Tiyatrolarında göreve gelenler; demokratik hoşgörü karşıtı sansürcü-yasakçı zihniyeti geri getirmişlerdir.

“SUYA SABUNA DOKUNMAYAN OYUN” TEKLİFİ İDDİASI…

Öyle ki, 20 yıl önce tiyatro binasının yandığı sıralarda sahnelenmekte olan Yangın Yerinde Orkideler oyununu anımsatmak babında tiyatromuzun ustalarından Sn. Yaşar Ersoy tarafından yazılan ve yönetilecek olan Yangın Yerinde Kabare oyununun sahnelenmesine izin verilmemiştir. Üstüne üstlük Devlet Tiyatrolarının çiçeği burnunda müdürü, Sn. Yaşar Ersoy'a "hiç kimseyi eleştirmeyen, suya sabuna dokunmayan" bir oyunu sahneleme teklifinde bulunmuştur. Bu ne aymazlık! Kendinize gelin efendiler! Bu sansürcü-yasakçı anlayıştan bir an önce vazgeçin ve demokratik hoşgörü anlayışıyla söz konusu oyunun sahnelenmesine fırsat verin! O zaman hep birlikte gidip izleyelim ve herkes kendi payına düşeni alıp gerekli dersleri çıkarsın!

Bu vesile ile tüm fedakar tiyatro emekçilerine ve bizlere ayna tutan, yol gösteren yüreklerine selam olsun.”