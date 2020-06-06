Yeni madencilik dayatmak istiyorlar

Lefke'de yeni maden girişimleri dolayısıyla CMC önünde eylem düzenlendi.

Lefke STÖ temsilcilerinin düzenlediği eylemde CMC kirliliğine dikkat çekilerek, bölgede yeni bir madencilik girişimine asla izin verilmeyeceği belirtildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve son dönemde yeniden gündeme gelen Lefke'de yeni maden girişimleri dolayısıyla, Lefke STÖ temsilcileri dün CMC önünde eylem düzenlendi. Eyleme Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

Eylemde CMC kirliliğine bir kez daha dikkat çekilerek, bölgede yeni bir madencilik girişimine asla izin verilmeyeceği vurgulandı.

Lefke bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği girişimiyle düzenlenen ve sivil örgütlerin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eyleme Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’da katıldı.

“BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK”

Eylemde ilk söz alan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Kooordinatörü Teoman Oktay, CMC’nin ülkeye ve bölgeye verdiği zararın yıllardır devam ettiğini ve insan yaşamı üzerinde büyük sorunlar yarattığını belirterek, yetkililerin CMC konusunu ciddiyetle ele alıp bir çözüm üretmesini beklediklerini ifade etti.

Yıllar boyu CMC atıklarını temizleyecekleri taahhüdüyle sözleşme imzalanan firmaların bunu gerçekleştirmediklerini, sözleşmelere maddi tazminat hükmünün konulmamasının bunun nedenlerinden olduğunu söyleyen Teoman, söz konusu firmaların, sözleri ve taahhütleri karşılığında devletten başka hak ve imtiyazlar aldıklarını ancak CMC’nin temizlenmediğini söyledi.

CMC konusunda yaşananları kültleşmiş “Batı Cephesi’nde Yeni Bir Şey Yok” romanına benzeten Oktay şöyle devam etti:

“5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yine CMC Çevre felaketinin önünde toplandık. Ünlü Alman yazar, Erich Maria Remarque’in Birinci Dünya Savaşı’nın korkunçluğunu, acımasızlığın ve vahşetini anlatan ünlü romanı ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ta olduğu gibi. Batı Cephesi’nde yeni birşey yok dendiği anda bile binlerce, Fransız, Alman ve İngiliz genç savaşın vahşetinde hayatlarını kaybetmekte ve bunun pek önemi yokcasına savaş devam etmekteydi.

Yıllar geçmesine rağmen CMC maden atıklarının temizlenmesi gerçekleştirilemedi, gelen gidin hükümetler bunu ciddiye almadı, gerekli önlem almadılar ve buranın temizlenmesini yapmak için birçok firma ile sözleşme imzaladılar fakat yine netice almadılar. Çünkü, yapılan sözleşmelerde atıkların nasıl temizleneceği, ne kadar sürede temizliğin gerçekleştirileceği, temizlendikten sonra arazinin nasıl kullanılacağı, sözleşmeyi imzalayan ve atıkları temizlemeyi tahhüt eden firmanın gecikmesi veya bunu yapmaması durumunda maddi hiç bir tazminat hükmünün konulmaması firmaların burada iş yapmamalarını getirdi. CMC Maden alanını temizleyecekleri sözünü verdiler ve yerine getirmediler ama bu taahhütleri karşılığında devletten başka hak ve imtiyazlar aldılar.

Evet, Erich Maria Remarque romanındaki gibi, geçen 50 yıla rağmen, ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ diyoruz ama bu süre içinde Lefke ve yöre halkı CMC maden atıklarının yarattığı çevre feleketinden dolayı hayatlarını kaybetmekte, bu felaketin yarattığı sağlık riski ile yaşamaya devam etmekte.”

Oktay, bu yetmezmiş gibi bir de Lefke merkezde yeni madencilik macerasının bu bölge insanına dayatılmaya çalışıldığını ifade ederek, “Şunu iyi bilsinler ki Lefke, Bölge halkı ve Kuzey Kıbrıs’ta çevreye duyarlı insanlar Lefke’de yeni madenciliğe asla izin vermeyecekler.” dedi.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Bakanlar Kurulu kararı ile CMC alanındaki ilgili şirketin sözleşmesinin iptal edildiğini anımsatarak, bu alanın bilimsel çalışmalar ışığında temizlenmesi, ilgili şirketin yaptığı işlerin devamlılığının sağlanması, denize zararlı suların ulaşmaması uygulamasının devamı ile burada çalışanların akibetiyle ilgili olarak acilen hükümet tarafından kararlar alınması gerektiğini kaydetti.