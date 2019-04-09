"Yeni kuşakların Kıbrıs Türk halkı ve kültürüyle bağını koparmaması önemli"

Yıllar içinde neredeyse her aileden bireylerin Londra’ya göç ettiğini, orada yeni nesillerin dünyaya geldiği belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni kuşakların Kıbrıs Türk halkı ve kültürüyle bağını koparmamasının önemli olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiye Horozoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Londra’daki Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs Türk halkı ve kültürüyle bağlarının kopmaması için, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Akıncı, Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni kabulünde, Londra’daki Kıbrıs Türk gençliğinin örgütlenmesinin ve değerlerine sahip çıkmasının önemini vurguladı. Yıllar içinde neredeyse her aileden bireylerin Londra’ya göç ettiğini, orada yeni nesillerin dünyaya geldiği belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni kuşakların Kıbrıs Türk halkı ve kültürüyle bağını koparmamasının önemli olduğunu ifade etti.

“Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin bu yöndeki örgütlü çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, birliğin KKTC ziyaretlerinin verimli ve güzel geçmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşen Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği temsilcisi gençler de Kıbrıs’la bağlarını sürdürme kararlılığında olduklarını, bu amaçla ülkede bulunduklarını belirterek yetkili makamlar ve Kıbrıs Türk halkıyla diyaloglarını sürdürürken, tarihi ve doğal zenginlikleri de tanıma fırsatı bulacaklarını söylediler.