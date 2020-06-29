"Yeni kurulan Toplu Taşımacılar Birliği hükümet tarafından kurduruldu"

Kamu Araçları İşletmeçileri Birliği yaptığı basın açıklamasıyla yeni kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacıları Birliği'nin mevcut hükümet tarafından kurdurulduğunu savundu. Kar-İş üyesi Fuat Toplaoğlu tarafından yapılan basın açıklamasında Başbakan Ersin TATAR ve hükümetin ‘böl-yönet’ gibi çağ dışı kalmış yöntemlere prim vermek yerine öncelikli hassasiyetimiz olan ‘can taşıyoruz’ prensibinin gerekliliklerine destek vermeleri çağrısını yaptı.

Toplaoğlu'nun basın açıklaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs’ta çok uzun yıllardır toplu taşıma sektörünün tek bayrak taşıyıcısı konumumda olan Kar-İş, sektörün asgari haklarını savunmak için her dönemde ne gerekiyorsa göze alarak parti ve ideoloji ayırt etmeksizin hükümetlerle mücadelesini vermiştir.

Kar-İş yıllardır verdiği mücadelede, sektörün asgari haklarını tespit ederken her zaman insan hayatı taşımanın verdiği büyük sorumluluğu hem kendi adına hem de devlet adına üstlenmiştir.

Düne kadar bizimle Kar-İş çatısı altında mücadele veren yönetim kurulu üyelerimiz, üyelikten dahi istifa etme nezaketi göstermeden nedenini çok iyi bildiğimiz sebeplerden dolayı eksen değiştirmiştir.

Yeni kurulan birliğin kuruluş aşamalarına baktığımızda üzülerek görüyoruz ki, mevcut hükümet tarafından kuruluş prosedürleri de hızlandırılmıştır. Bu oluşuma sessiz kalındığı gibi bu birliğin kuruluşu itibarı ile de bir çok şaibeyi, görev aldığı kabinenin başbakanına, mensup olduğu partinin başkanına ve kamuoyuna cevaplamakla yükümlüdür.

Kar-İş’in hiç vazgeçmediği ve olmazsa olmazı olan ‘can taşıyoruz’ önceliği ile hesapladığı maliyetlerinden taviz vermemesi, buna karşın sürekli ‘maliyetlerinizi düşürün’ baskısı yapan ve tavrı ile insan canını hiçe sayan bir hükümet ile karşı karşıyayız.

Yeni kurulan birliğin yaptığı ilk ziyaretin adresi Başbakan Ersin TATAR olmuştur.

Bu ziyarette Sayın TATAR’ ın yaptığı konuşmada “rekabetin, atıl kapasitenin ortaya çıkması için gerekli” sözleri, uzun yıllardır Kar-İş üyesi olan ve geçmiş yıllarda bu kurumun başkanlığını da yapan şahsımı derinden üzmüştür.

Kar-İş ‘can taşıyoruz’ önceliği ile can güvenliğinden taviz vermeden mücadelesine devam edecektir. Başbakan Ersin TATAR ve hükümetin ‘böl-yönet’ gibi çağ dışı kalmış yöntemlere prim vermek yerine öncelikli hassasiyetimiz olan ‘can taşıyoruz’ prensibinin gerekliliklerine destek vermeleri çağrısını yapmak istiyorum."