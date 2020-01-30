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Yeni kadın sığınma evinin inşası başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yeni kadın sığınma evinin inşaatına başlandığını duyurdu.

Yeni kadın sığınma evinin inşası başladı

Harmancı, 12 kadının ayrı ayrı maksimumum her birinin 4 çocuğu ile birlikte konaklayabileceği bir merkez olacağını söyledi.

Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, dün (önceki gün) imzalarını attığımız AB tarafından finanse edilen güven projesi kapsamında yeni kadın sığınma evi inşaatımıza başlamış bulunuyoruz.12 kadının ayrı ayrı maksimumum her birinin 4 çocuğu ile birlikte konaklayabileceği merkezimiz 1100 metrekare, iç Bahçeli ve engelli standartlarının harfiyen uygulandığı üst düzey bir mekan olacak.
Bugüne kadar toplumla yeniden buluşturduğumuz şiddet gören kadınlardan aldığımız güçle yola devam ediyoruz

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