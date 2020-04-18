Yeni Erenköy bölgesini sevindiren haber

Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgınından etkilenen ve yaklaşı 3 hafta önce karantinaya alınan Yenierenköy bölgesinde bugün itibariyle pozitif vaka kalmadığı bildirildi.

Yeni Erenköy'de yapılan testlerde koronavirüs oldukları tespit edilen hastaların tedavilerinin tümünün tamamlandığını bildiren YeniErenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşiırmak, son iki hastanın bugün yapılan testlerinin de negatif çıkmasıyla taburcu olacaklarını açıkladı.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Günaydın arkadaşlar,

Son 2 pozitif vatandaşımızın bugün itibari ile test sonuçları negatif çıkmıştır. Böylelikle Yenierenköy Belediyesine bağlı köylerimizde pozitif vaka kalmamıştır.

Rehavete kapılmadan mücadeleye devam.

#Evdekal #Güvendekal