Yeni Erenköy Belediyesi binası anahtarı İçişleri Bakanlığı'na verildi

Yeni Erenköy Belediyesi'nde alınan toplu istifa kararı sonrası belediye başkan vekili ile 10 meclis üyesinin istifa dilekçesi ve belediye binasının anahtarıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu’na verildi

Girdiği mali krizden çıkamayan Yenierenköy Belediyesi’nde dün akşam alınan istifa kararının ardından Mehmet Kadı, Yenierenköy Belediye Başkan Vekilliğinden istifa dilekçesini, 10 meclis üyesinin istifa dilekçesi ve belediye binasının anahtarıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu’na verdi.

Kadı, dilekçeleri İçişleri Bakanlığı’nda, Öksüzoğlu’na verirken yaptığı konuşmada, 16 ay boyunca sürdürdüğü görevden, meclis üyeleri ile birlikte “zoraki olarak” istifa ettiklerini, beş aydır maaş alamayan personelin tehditleri üzerine istifa kararı aldıklarını söyledi.



Belediyenin kronik bir hal alan mali durumuna işaret eden Kadı, “Bunlar aşamayacağımız konulardır. Bunu bakanlıklar çözecek” dedi.



ÖKSÜZOĞLU: “KURTULMASININ YOLU YEREL GELİR TOPLAYABİLECEK İYİ BİR İDARE OLUŞMASI”



Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu ise, Yenierenköy’de personel giderlerinin, yerel gelirler ve devlet katkı payından daha çok olduğundan gelinen noktanın beklenen bir sonuç olduğunu söyledi.



“Belediyedeki ana sorunlardan biri yerel gelirlerin düşük olmasıdır” diyen Öksüzoğlu, yerel gelirlerin 200 bin TL civarı olması gerektiğini, ancak 5-6 aydır gerekli tahsilatın yapılamadığını ifade etti.



Türel Öksüzoğlu, “Belediyenin bu yapıdan kurtulmasının bir yolu var, o da yerel gelir toplayabilecek iyi bir idarenin, iyi bir yönetimin oluşturulmasıdır” dedi.



Kadı’nın, belediye meclis üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ile görüştüğünü, Bakan’ın istifanın bir çözüm olmadığını söylediğini anlatan Öksüzoğlu, ancak çalışanların ısrarı üzerine, Başkan vekili ile belediye meclis üyelerinin istifaya sürüklendiğini kaydetti.



Türel Öksüzoğlu, istifa dilekçeleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na bilgi verileceğini, bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelecek değerlendirmenin ardından Hükümetin bir karar alacağını söyledi.



BELEDİYENİN DURUMU



Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı, Bakanlık’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyenin 112 çalışanın bulunduğunu, aylık maaş giderinin yaklaşık 400 bin TL olduğunu, bu ay devletten alınan 417 bin TL’lik katkıdan, belediyenin muhtelif borçları için yapılan kesintiden sonra banka hesabına 41 bin TL düştüğünü, yerel gelirlerin de düşük olmasından dolayı çalışanın maaşlarının ödenmesinin mümkün olmadığını anlattı.



“PERSONEL KATKI KOYMUYOR”



Yerel gelirlerin göreve başladığı zaman aylık 50 bin TL olduğunu, bunu bir dönem 250 bin TL’ye kadar çıkarabildiğini ancak, vatandaşın hizmet alamadığı için yerel gelirlerde tekrardan gerileme yaşandığını ifade eden Kadı, belediye personeline iş yaptıramadığını, bunun da belediyedeki en ciddi sorunlardan olduğunu ifade etti. Kadı, “Personel katkı koymuyor” dedi.



Kadı ayrıca, süreç içerisinde yeni alacaklıların ortaya çıktığını, Yenierenköy Kooperatifi’nin 3 milyon TL kredi borcu için belediyeye dava açtığını, bir benzin istasyonuna 342 bin TL yakıt borcu bulunduğunu, borçların eskiye dayandığını söyledi.



Uzun yıllardır mali sorunlar yaşayan Yenierenköy Belediyesi’nde Haziran 2014’teki seçimde başkanlığa seçilen Mesut Yıkıcı, Ağustos 2016’da istifa etmiş, ardından en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla Mehmet Kadı vekaleten başkanlık görevine getirilmişti. Yenierenköy Belediyesi çalışanları defalarca grev ve Meclis önünde eylem de yapmıştı.