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Yeni Erenköy Belediye Başkanının isyanı

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Yeni Erenköy Belediye Başkanının isyanı
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Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasının ardından Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden isyan etti.

Emrah Yeşilırmak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüşleri ve isyanı şöyle:

"Sayın Başbakan Ersin Tartar ve Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay artık bu yolları yapmak için neyi bekliyorsunuz?
Toplu ölüm mü olması gerekir?
Siz hiç çaresizlik içinde sabaha kadar cenaze evinde oturdunuz mu?
Bu kadar acizlik olur mu?
Bu kadar rahatlık olur mu?
İskele/Karpaz yolunda trafik kazasında ölen her vatandaşımızın ahını ve bedduasını alıyorsunuz bunu bilin...!
Bundan sonra bu yollar yapılmadan hiçbir hükümet yetkilisi bölgemize adım atmasın!!!
Muhalafet de ayakta uyumasın!!!
Bir Cumhurbaşkanlığı sevdasıdır aldı başını gidiyor!! Herkes o koltuğa odaklandı..
Uyanın hepiniz...
Biz boşuna mi EYLEM yaptık.
YETER ARTIK...
CANIMIZ YANIYOR!!!"

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