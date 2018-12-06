Yeni Ercan’a Maliye Engeli

Taşyapı Direktörü ve Ercan Havaalanı işletmecisi Emrullah Turanlı, hükümete veryansın etti. Nedenini bilmediği bir düşmanlıkla yüz yüze olduğunu söyleyen Turanlı, “Bıktım, bu zulümdür” dedi

Yeni havalimanı inşaatının belirlenen iş takvimine göre devam ettiğini ancak Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Turanlı, “KDV’yi geç ödediğim gerekçesiyle maliye bana ceza kesiyor. Benim 25 milyon Euro KDV alacağım var ama ben alamıyorum” diye konuştu

Turanlı, enerji santralı için halen arazi teslimi yapılmadığını kaydederek “10 yıldır bıktım. Irak’ta, her yerde iş yapıyorum, bu kadar hasmane tutum görmedim. Maksatlı bir şekilde bıktırılmak ve buradan kaçırılmak isteniyoruz” dedi

Turanlı: “Vatandaşlar bilsin, bizi bu ihale sürecinde resmen soyuyorlar. Gümrükte alan için hangi malzemeyi götürsem, katmerli katmerli vergi ödüyorum. Ben havaalanını 15 Kasım’a hazır hale getireceğim. Ama açılış yapar mıyız yapmaz mıyız o zaman göreceğiz”

“Benimle dalga geçiyorlar”

Taşyapı Direktörü ve Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, hükümete veryansın etti. Nedenini bilmediği bir düşmanlıkla yüz yüze olduğunu söyleyen Turanlı, “Bıktım, bu zulümdür” dedi

Turanlı: “Başbakan ve yardımcısı, 15 Kasım'da açılış yapılacağını söylüyorlar ama bana gümrüklerde, vergi dairesinde uygulanan yıldırma politikalarını görmezden geliyorlar. Ben havaalanını 15 Kasım’a hazır hale getireceğim. Ama açılış yapar mıyız yapmaz mıyız o zaman göreceğiz”

Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, inşaatın belirlenen iş takvimine göre devam ettiğini ancak Maliye Bakanlığı kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Devlete bir yılda 100 milyon TL kar paylaşımı ödendiğini, iki yıl vergi listesinde zirvede yer aldıklarını belirten Turanlı, "Başbakan, yardımcısı, kabinedeki diğer bakanlar 15 Kasım'da açılış yapılacağını söylüyorlar ama, bana gümrüklerde, vergi dairesinde uygulanan zulmü ve yıldırma politikalarını görmezden geliyorlar" dedi.

“BENLE DALGA GEÇİLİYOR”

Turanlı, hükümetin sık sık iyi niyetli olduğunu söylediğini ifade ederek “Benle dalga geçiliyor. Bana beş yıl CAS para ödemedi, sürekli oyaladılar. 2 milyon Euro oradan alacağım var. Şimdi de ‘devletin değil’ diyorlar. Savcı sormuyor mu o zaman “neden CAS’a devlet yıllardır para aktarıyor” diye. Sadece 2 milyon Euro olsa iyi.”

“KDV ALACAĞIM 25 MİLYON EURO”

“KDV alacağım 25 milyon Euro, altı yıldır param orada” diye konuşan Turanlı, gelir paylaşımından kaynaklanan parayı vakit kaybetmeden devlete ödediğini belirtti.

Turanlı, “100 milyon TL üzerinde para ödemişim. Kuru zirveden ödemişim. KDV alacağım var, CAS alacağım var, asker yolculardan dolayı havayollarından alacağım var. Hükümet benle ortak. Bizim kazandığımızın yüzde 49’u devletin. Bu paraları alarak yatırım yapacağım. Benim almadığım her kuruş, aslında devletin kaybı. Vatandaş da bunu bilsin” ifadelerini kullandı.

“HALEN ENERJİ SANTRALİ İÇİN ARSAYI DEVRETMEDİLER”

Turanlı, enerji santralı için halen arazi teslimi yapılmadığını kaydederek “Bu sözleşmede var. Her ay 1 milyon TL elektrik parası ödüyorum. Arkadaşlar, bizde problem yok. Problem maliyedeki yaklaşımda. Resmen üzerime yürüyorlar” diye konuştu.

“BIKTIM, BU ZULÜMDÜR”

Nedenini bilmediği bir düşmanlıkla yüz yüze olduğunun altını çizen Emrullah Turanlı, Başbakan, Başbakan yardımcısı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’na seslenerek, “Açılış için tarih veriyorsunuz ama, yatırımcıya uygulanan zulmü görmezden geliyorsunuz. Yaşadığım tüm sıkıntıları, herkesi biliyor” ifadesini kullandı.

Turanlı devamla şunları söyledi:

“10 yıldır bıktım. Irak’ta, her yerde iş yapıyorum, bu kadar hasmane tutum görmedim. Ben sadece maliye bakanını suçlamıyorum.

KDV’yi geç ödediğim gerekçesi ile, maliye bana ceza kesiyor. Benim alacağım var, ben alamıyorum ama bana ceza kesiliyor. Bu zulümdür. Başbakan, Dışişleri Bakanı bana sorunun çözüleceğini söyledi. Ama ben zulmü görmeye devam ediyorum. Bana zulmü eden anlayış, şantiyeye gidip iyi niyet mesajı veriyor. Ne güzel işimizi yapıyoruz. Sözleşmede olmayan problemleri de çözdüm.”

“NE İSTEDİLERSE YAPIYORUM”

Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, hükümetin her istediği yaptığını ifade ederek “Ne istedilerse de yapıyorum. Ama ben de iyi niyet görmek istiyorum. Acil istediğim asker kaynaklı paramızı almak. Ya da durduracağım uçuşları” diye konuştu. Turanlı, hava yollarının parasını ödemediğini devletin tahsilata izin vermediğini söyledi.

“KDV MAHSUPLAŞMASINI BEKLİYORUM”

Turanlı, şöyle devam etti:

“KDV mahsuplaşmasını da bekliyorum. Halen daha teslimat yapılmadı, yatırım yapılacak alanlar daha bana verilmedi.

Arazinin yarısında asker ve çiftlik faaliyetlerine devam ediyor. Ben bu taraftan ayda 1 milyon TL elektrik parası ödüyorum. Hal böyle olunca, devlet de gelir kaybediyor.

Ben havaalanını 15 Kasım’a hazır hale getireceğim. Ama açılış yapar mıyız yapmaz mıyız o zaman göreceğiz. Ben söz verdim mi yaparım.

Almadığım, tahsil etmediğim KDV’den mahsuplaşma yapmak yerine, bana ceza kesme, faiz uygulama nedir? İyi niyet bunun neresindedir.”

“HER GÜN MAKSATLI OLARAK BIKTIRILMAK, KAÇIRILMAK İSTİYORUZ”

Turanlı, hükümet kanadına veryansın ederek maksatlı bir şekilde bıktırılmak ve buradan kaçırılmak istendiklerini belirtti.

Turanlı, yaşadığı sıkıntılara örnekler vererek şöyle devam etti:

“Mal siparişi vermişiz... körükler, bantlar... Parayı bankada tutuyoruz. Buna diyorlar ki kur gelirin oldu, vergi öde. Para karşı tarafa ödenecek, benim cebime girmiyor. Maksat, sıfıra sıfır beni tüketmekse, bilemem. Yaşadığım hangi bir sıkıntıyı anlatacağım.

Her gün yeni bir sorunla boğuşuyorum. Her gün maksatlı olarak bıktırılmak, kaçırılmak istiyoruz. Üzerine de bizi suçluyorlar, halka kötü göstermek istiyorlar. Herkes bilsin ki, ciddi yatırımcıyız. Niyetimiz söz verdiğimiz tarihte çalışmaları tamamlamak. Çünkü ben bugüne kadar ne söz verdimse yaptım. Vatandaşlar bilsin, bizi bu ihale sürecinde resmen soyuyorlar. Gümrükte alan için hangi malzemeyi götürsem, katmerli katmerli vergi ödüyorum. Hükümet üyeleri tarih veriyor ama benim o tarihte inşaatı tamamlamam için arazi teslimi tamamlanmalı.”

“HERKES BU DURUMU BİLİYOR”

Turanlı sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Başbakan bilmiyor mu bana arazilerin teslimi yapılmadığını? Gümrükte zulüm ediliyor, maliye benden milyonlarca Euro tıkır tıkır almasına rağmen üzerime geliyor. Başbakan da tüm diğer bakanlar da bunu biliyor.

Bana kasıtlı olarak bu zulüm yapılıyor. Başkası olsa, yapmayacaktı. Allah aşkına, free shoop vergisi nerede var? Bunlar ciddi gelir kaybı. Nasıl free shop orası? E ciddi gelir kaybımız var. Ben diretiyorum. Mevcut havaalanı işletiliyor. Yenisi bitmek üzere. Devlete senede yüz milyon TL ödüyorum. Halk memnun. Kiracılar ödeme yapmıyor, sorun etmiyoruz. Kıbrıs halkını da seviyorum. Peki ben bu zulmü neden yaşıyorum. Bunu kim soracak? Benim hakkımı kim savunacak? Ada’nın en büyük yatırımı bu. En yüksek vergiyi veren de bu şirket. Bu hükümet, benden rüşvet de istemedi, tamam... E yardımcı da olmuyor. KDV öde, ceza öde... vadeye bölüp ödüyorum ben de. E benim alacaklarım? Ben de bu alacaklarla yatırımı hızlandıracağım.

Bunun doğru anlaşılması ve kurgulanması gerekiyor. İyi niyetle, plan dahilinde ne söz verdikse yapıyoruz. Ama bana uygulanan zulüm de artık son bulsun. Devlet benim ortağım. Geliri paylaşıyoruz. Burası ne kadar çok kazanırsa devlet de kazanmaya devam edecek.”