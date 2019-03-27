"Yeni Ercan projesi ülkemiz için gurur verici"

UBP Genel Başkanı Tatar, yeni Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulunurken burada yaptığı açıklamada “Biz bu projeyi başlattığımızda eleştirenler bugün projenin ülkemiz için gurur verici olduğunu söylüyorsa bu, UBP’nin büyüklüğünü ve ne denli güçlü bir vizyona sahip olduğunu gösterir” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar “Yeni Ercan Havalimanı’nın, UBP’nin, alt yapısı çağdaş kalkınmış, halkı mutlu, güçlü KKTC vizyonunun bir ürünü olduğunu” belirtti.

Tatar, “Daha nice böylesi projelerimiz var. Hedefimiz olan halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesine, devletimizin yüceltilmesine mutlaka ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Genel Başkan Ersin Tatar bu sabah UBP Gazi Mağusa Milletvekili Ersan Saner’le birlikte, yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz bu projeyi başlattığımızda eleştirenler bugün projenin ülkemiz için gurur verici olduğunu söylüyorsa bu, UBP’nin büyüklüğünü ve ne denli güçlü bir vizyona sahip olduğunu gösterir” dedi.

“Mevcut Ercan Havalimanı yıllık bir milyon yolcu kapasitesine sahipken yenisinin 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağına” işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“400 metre olan apron 1200 metreye çıkıyor. 20 bin metre kare olan toplam alan 158 bin metre kareye çıkıyor. Gelir ortaklığına dayalı kamu-özel sektör işbirliği ile yapılan bu havalimanından Devlet şimdi bile önemli gelir elde ediyor. Bitince daha da fazla kazanacaktır. UBP iktidarda devam etseydi şimdiye bitmiş olacaktı. Artan yolcu sayısı dikkate alındığında en erken zamanda yeni pistiyle hizmete açılmalıdır.”