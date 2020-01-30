Yeni Ercan engelsiz bina olacak

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı için önceki gün engelsiz bina olarak tasarlanan yeni Ercan Havalimanı terminalinde bir bilgilendirme gezisi düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, mimar Tunç Adanır tarafından terminal binası hakkında bilgilendirildi ve soruları cevaplandırıldı.

Engelsiz bina olarak tasarlanan yeni Ercan Havalimanı farklı ihtiyaçları bulunan farklı engelli yolcular için hizmet sunacak şekilde tasarlandı.

