Yeni dönem

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP, HP, DP ve TDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Bakanlıklarda devir teslimler yapıldı ve tarihin ilk dört partili hükümeti resmen göreve başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman, dün saat 09.00’da Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Kabinede yer alan isimler şöyle: Başbakan: Tufan Erhürman (CTP) Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)