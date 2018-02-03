banner107
7 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
20 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
116 0
24 0
130 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
313 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
115 0
14 0
banner82
banner147

Yeni dönem

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP, HP, DP ve TDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Bakanlıklarda devir teslimler yapıldı ve tarihin ilk dört partili hükümeti resmen göreve başladı

Yeni dönem
banner137

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı. 
Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman, dün saat 09.00’da Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. 
Kabinede yer alan isimler şöyle:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)
 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)
 

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)
 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP)
 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)
 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP)
 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)
 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.