Yeni Doğuş Hareketi'nin manifestosu cumartesi açıklanıyor

Kuruluş çalışmaları bir süreden beri devam eden Yeni Doğuş Hareketi’nin kurucuları ile manifestosunun cumartesi açıklanacağı bildirildi. Pof. Dr. Erhan Arıklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gerek...

Kuruluş çalışmaları bir süreden beri devam eden Yeni Doğuş Hareketi’nin kurucuları ile manifestosunun cumartesi açıklanacağı bildirildi. Pof. Dr. Erhan Arıklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gerek ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal problemler ve gerekse Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan hızlı süreç, KKTC de yeni bir hareketin doğmasını zaruri hale getirmiştir” ifadesine yer verildi. Açıklamada, kurucular ile manifestonun cumartesi saat 15.00’te Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısıyla açıklanacağı kaydedildi.