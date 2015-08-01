'Yeni Doğuş Hareketi ' kuruldu.

Kuruluş bildirgesine göre, “Herhangi bir siyasi parti ile ilişkisi olmayan ve her siyasi partiden ve her siyasi görüşten üyeler barındıran” YDH, Kıbrıs çözüm sürecinde; “Halkı yeniden...

Kuruluş bildirgesine göre, “Herhangi bir siyasi parti ile ilişkisi olmayan ve her siyasi partiden ve her siyasi görüşten üyeler barındıran” YDH, Kıbrıs çözüm sürecinde; “Halkı yeniden göçmen, Kıbrıslı Türkleri azınlık durumuna düşürmeyecek, kazanılmış haklarımıza helal getirmeyecek, Türkiyenin garantörlüğünü sulandırmayacak iki kurucu devlet esasına dayalı bir çözüme destek vereceğini” kaydetti.

YDH Başkanlık Divanı'nda; "Yusuf Suiçmez, Ahmet Cennetoğlu, Erhan Arıklı, Mustafa Erbilen, Mustafa Özdeğirmenci, Ahmet Dirgen, Durali Elal, Arif Özbayrak, Emine Dağyaran, Mehmet Tancer bulunuyor."

Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan YDH’nın kuruluş bildirisini Kadın Kolları Sorumlusu Arzu Pürtül okudu. Halka açık yapılan toplantıya, YDH kurucular kurulu ile üyeler de katıldı.

Açıklamada, Barış Harekatı’nın üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen bugün gelinen noktanın ülkenin gelinmesi gereken noktadan çok uzakta olduğunu savunularak, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal krizler içinde kıvrandığı, halkın da KKTC’ye olan inancını yitirmekte olduğu öne sürüldü.

Gençlerin ülkeyi terk ettiği, Türkiye’den yapılan yardımların yanlış kullanıldığı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin “kendi işlerine geldiği gibi” davrandığı, ülkede vatandaşlar arasında “eski Kıbrıslılar - yeni Kıbrıslılar” ayrımcılığı yapıldığı gibi iddialara yer verilen açıklamada, halkın devletinden soğutulduğu ve KKTC’nin Kıbrıs’ta “çözüme engel” olarak görülmeye başlandığı savunuldu.

Kıbrıs konusunda yeni bir aşamaya gelindiği ve birkaç ay sonra yeni bir BM planının gündeme gelebileceği göz önünde bulundurulduğunda endişelerin daha da artmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Önümüze konulacak muhtemel bir BM planında en çok mağduriyete uğrayacak kesimin 1974’ten sonra adaya göç eden ‘yeni Kıbrıslılar’ olacağı açıktır. Çünkü Rumlar ‘Yerleşikler’ diye adlandırdıkları bu insanların geri dönüşünü kırmızı çizgi haline getirmeye çalışmaktadır.

Buna paralel olarak Rum tarafı, ‘Mülkiyet ve Toprak meselesinin çözümü için 1974 sonrası adaya gelen yeni Kıbrıslıların geri gönderilmesinin ve onların ellerindeki mülklerin kendilerine iade edilmesinin yeterli olacağını’ yüksek sesle ifade etmeye başlamıştır.

Bu tez Kuzey Kıbrıs’ta eski ve yeni Kıbrıslıların arasına nifak tohumları ekmek, Kıbrıs adasında Türk varlığını aza indirmek için ortaya atılmış bir tezdir. Bu ve buna benzer propaganda, ajitasyon ve dezenformasyonlara karşı hazırlıklı olmak ve KKTC kimliği taşıyan her vatandaşın hakkını korumak, KKTC’yi yöneten her yöneticinin öncelikli görevleri arasında olmalıdır. YDH bu konuda üzerine düşeni yapacaktır.”

Açıklamada, ülkede içinde yaşanılan problemlerin hiç birinin çözümsüz problemler olmadığına işaret edilerek, YDH’nın “kangren olmuş bu problemlerin çözümüne katkı koymak için yola çıktığı” belirtildi.

Bünyesinde akademisyen ve aydınlardan oluşan komitelerin çeşitli konularda fikirler üreteceği ve bunları kamuoyu ile paylaşacağı, uygulanması için de siyasi partilere takdim edileceği ifade edilen açıklamada, YDH’nın; hiçbir siyasi parti ile ilişkisi olmadığı, ancak hareket içerisinde her siyasi partiden ve her siyasi görüşten üyelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu hareket partiler üstü siyasi bir harekettir. Gelecekte ne olacağına bu harekete gönül verenler belirleyecektir” denildi.

“Statükodan beslenen bazı kesimlerin YDH’yı ‘bölücü-ayrımcı’ bir hareket olarak damgalamaya çalışmasını şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, bu propagandaya en güzel cevabın; Başkanlık Divanı listesi olduğu ifade edildi.

Dünyadaki dengelerin hızla değiştiğini, Kıbrıs Türk halkının da bu çerçevede üzerine düşeni yapması gerektiği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizim de kendimize bir çeki düzen vermemiz, ciddi bir yol haritası belirleyerek hak ettiğimiz geleceği kendi ellerimizle belirlememiz gerekmektedir” denildi.

YDH’nın amaç ve ilkeleri ise özetle şöyle:

“KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmek, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışını, adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışı tesis etmek, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, Kıbrıs Türkü’nün tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, devletin menfaatlerini korumak ve gelecek nesillere yönelik politikalar üretmek, ülkenin standartlarını yükseltmek, kardeşlik hukuku ve dayanışma kültürünü geliştirmek, dengeli adaletli gelir dağılımı oluşturmak, yasalar çerçevesinde her türlü faaliyeti yürütmek, yatırım ve istihdam kapasitesini yükseltmek, ekonomik politikalar üretmek, dünyada Kıbrıs Türkü’nü hak ettiği yere taşımak, bu toprakları ebedi Türk yurdu haline getirmek, Kıbrıs Türkünü hangi tarihte adaya gelmiş olursa olsun bir bütün olarak kabul etmek, her türlü bölücü ve ayrımcı düşünce ile mücadele etmek, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin hayata geçirilmesi için gayret göstermek, KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmasını engellemek ve ayrımcılık yapanlarla mücadele etmek.”

YDH, bu ilkelere inanan bütün KKTC vatandaşlarını YDH altında faaliyet yürütmeye ve destek olmaya çağırdı.

YENİ DOĞUŞ HAREKETİ KURULUŞ İLKELERİ

Yeni Doğuş Hareketi;

a- Kıbrıs Türkünün, Türk Milletinin kopmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, Kıbrıs Türkünün hür iradesinin tecellisi olarak kurulan KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmek,

b- Meşruiyetini Kıbrıs Türkünün milli iradesinden alan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışı ile adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis edilmesini sağlamak,

c- Toplumsal barış ve huzuru hâkim kılmak, Kıbrıs Türkünün milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak,

d- Devletin, ülkesi ve halkı ile bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, İnançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirilmesi için politikalar üretmek,

e-Temel insan hak ve hürriyetlerini geliştirmek, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak, demokratik standartları yükseltmesini sağlamak. Bunun için kamuoyu oluşturmak,

f- Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, milli, insani ve ahlaki değerlerin ön plana çıktığı siyasi ve toplumsal düzen ile kültürel ikliminin tesisi için gayret göstermek, Kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek,

g-Milli birlik ve bütünlüğün tesis edilmesi, Kıbrıs Türk halkının maddi ve manevi gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması, dengeli ve adaletli bölüşüm sistemine dayanan bir gelir dağılımının oluşması için yasalar çerçevesinde her türlü faaliyeti yürütmek,

h-Yatırım ve istihdam kapasitesi yüksek, ileri teknolojiyi ve serbest piyasa ekonomisini esas alan, uluslararası rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirecek bir ekonominin tesisi için alternatif politikalar üretmek,

ı- Barış, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni içerisinde, Kıbrıs Türkünü layık olduğu itibarlı halklardan biri haline getirmek ve bu halkın üzerinde yaşadığı bu toprakları ebedi Türk yurdu haline getirmek,

j-Kıbrıs Türkünü, hangi tarihte Ada’ya gelmiş olursa olsun bir bütün olarak kabul etmek ve Ada’da yıllardan beri süregelen her türlü bölücü ve ayrımcı düşünce ile mücadele etmek,

k-Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ve parlamenter düzenin tüm kurumlarıyla birlikte hayata geçirilmesi için gayret göstermek;

l-KKTC vatandaşları arasında her türlü dil, din, mez­hep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapılmasını engellemek ve ayrımcılık yapanlarla mücadele etmek.

Bu ilkelere inanan bütün KKTC vatandaşlarını, Yeni Doğuş Hareketi altında faaliyet yürütmeye ve bize destek olmaya çağırdı

YENİ DOĞUŞ HAREKETİ BAŞKANLIK DİVANI

1)Dr. YUSUF SUİÇMEZ (Eski Müftü-Akademisyen)

2) AHMET CENNETOĞLU (İşadamı, DP Eski İskele İlçe Başkanı)

3)Prof. Dr. ERHAN ARIKLI (Akademisyen-DP Eski MYK üyesi))

4)MUSTAFA ERBİLEN (Akademisyen-DP Eski MYK Üyesi))

5)MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ (İşadamı , DP Eski Girne İlçe Başkanı)

6)AHMET DİRGEN (Mimar- DP eski MYK üyesi)

7)DURALİ ELAL (Müsteşar-Müşavir)

8)ARİF ÖZBAYRAK (Dipkarpaz Eski Belediye Başkanı)

9)EMİNE DAĞYARAN (Avukat)

10) MEHMET TANCER (Eski Milletvekili)

YENİ DOĞUŞ HAREKETİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU

1)ENVER ÖZTÜRK (Eski Bakan-Avukat)

2) AYHAN ARIKLI (Mühendis)

3)MEHMET ÇELİK (Serbest, Eski Tatlısu Belediye Başkan)

4)ARİF ZEREN (Kamu Görevlisi)

5)İSMAİL ÖZKURT (İşadamı)

6) RAMAZAN ÖZÇELİK (İşadamı, Eski ÖRP Genel Başkan Yardımcısı)

7)HALİL ŞİRANLI (İşadamı)

8)TAYFUN AYDINLI (Bilgisayar Mühendisi)

9) OSMAN ÇOLAK (Serbest)

10)FAİK BOZKAYA (İşadamı)

11) AYDIN BARAN KIZILKAYA (İşadamı)

12)COŞKUN YILMAZ (Serbest-Muhtar)

13) İBRAHİM BAYRAKTAR(serbest)

14)ORHAN HUNÇ (Mimar)

15) MURAT BİRDAL(serbest)

16)Prof. Dr. FERİDUN MURADOV (Akademisyen)

17) ADNAN DOĞRUYOL

18)İLTER ÖMEROĞLU (İşadamı)

19)HAKAN YOZCU(Müşavir-Müdür)

20)MAHMUT ABİ (Kamu Görevlisi)

YENİ DOĞUŞ HAREKETİ İCRA KURULU ÜYELERİ (50 kişi)

1)MURAT PÜRTÜL (İşadamı)

2)AHMET GÜNER (emekli Polis)

3)HÜSEYİN ESENTAŞ (Emekli öğretmen)

4)FEVZİ ÖZBAYRAK (İşadamı)

5)RAHMİ KILIÇ (Serbest)

6)KAYGISIZ KARACA (Emekli Kaymakam)

7)HAKKI KANDEMİR (serbest)

8)RAMAZAN M. KARADENİZ (Serbest)

9)MERAL ERTÜRK (Emekli)

10)CELİL ACUN (Serbest)

11)EMİR ÇELİK (Serbest)

12)NACİ DÜZENLİ (Serbest)

13)AKIN AKALIN (Serbest)

14)ZEKİ YILMAZ (serbest)

15)AYHAN AKAY (Serbest)

16)HALİL AGZIDERELİLER (Muhtar)

17)İSMAİL ÇATALKAYA (serbest)

18)ŞABAN ŞİMŞEK(Serbest)

19)HALİL GÜNEY (Serbest)

20)ADEM BAYIRLI (Serbest)

21)HASAN ÇELİK (muhtar)

22)KÜRŞAT ÇOLAK (Serbest)

23)YAVUZ SELAHATTİN KAYA (İşadamı)

24)ERCAN KOZ (Serbest)

25)ERDOĞAN AKKUŞ (serbest)

26) TANER FAHRİ ÇOPULDUROĞLU (serbest)

27) SELİM CANSAL (Serbest)

28)YALÇIN DOĞAN (serbest)

29)BİLAL KIZILKAYA(serbest)

30)BUĞRA ACAR(Desinatör)

31 TUFAN ZARARSIZ(serbest)

32) SABRİ İLMİSEN (İngiltere sorumlusu)

33) KARANFİL MURADOV (Ev Hanımı)

34)TAYFUN DÜLGER(serbest)

35)TEKİN SEYİTOĞLU(serbest)

36)HAKAN UYGUN AHISKALI(serbest)

37)TURGAY KÜTÜK(serbest)

38)İNCİ SOKOLLU(serbest)

39)MEHDİ UYSAL(serbest)

40)YILMAZ YİĞİT(serbest)

41) SELİM CANSAL(serbest)

42)FERİDUN GÜVEN(serbest)

43)İSMAİL EKER(serbest)

44)ORHAN DURGUN(serbest)

45)EROL KÖSE(serbest)

46) 47)MURAT DURSUN(serbest)

47)MURAT İNCE(serbest)

58)BAHADIR SEKMEN (Serbest)

49)ÇAĞATAY CİVAN(serbest)

50)MUSTAFA KEMAL GÜNER (Türkiye Sorumlusu)

AR-GE ve EĞİTİM BÖLÜM SORUMLULARI

Doç. Dr. SEVİLAY ERBİLEN (Akademisyen)

Yar. Doç. Dr. GÖKÇE YÜKSELEN PELER (Akademisyen

KADIN KOLLARI SORUMLUSU

ARZU PÜRTÜL