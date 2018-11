Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Meclis’in Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı yeniden gözden geçirmesini istedi ve ekledi: “Aynı yasayla yeni bir seçim bizim için kabustur”

Mahkemelerin 56 milyon 568 bin 700 TL’lik bütçesi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy birliğiyle geçti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, mahkemelerin, “farklı üyelikleri nedeniyle diğer dairelerden farkı bir internet bağlantısı kullandığını” açıkladı.

Şefik, polisle görüşmelerin, “tebliğ, mazbata konularında gecikme olursa gerçekleştiğini”, kendilerinin dosya mahkemeye geldikten sonra konuya dahil olduğunu kaydetti.

Mahkemelerin yıllardır hiç değişmeyen sorunları olduğunu her zaman personel eksikliği yaşandığını belirten Şefik, tüm binalarda sıkışıklık olduğunu söyledi.

Şefik, yargının en güvenilir kurumlar arasında göründüğünü ve bunu yitirmenin ülke için kötü olacağını dile getirerek, ülkedeki insanların profilinde büyük değişiklik olduğunu ve adli konularda bugüne kadar yaşanmamış olmasına rağmen bundan sonra sorun yaşanmayacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Şefik, Yüksek Mahkeme için yeni bir bina öngörüldüğünü, ağır ceza için de var olan 2 heyetin çoğaltılması ve güvenlikli bir bina tartışması içerisinde olduklarını söyledi.

Şefik, Gönyeli’deki, üst geçitle ilgili mahkeme kararına uyulmadığının mahkemeye müracaat edilerek bildirilmesi gerektiğini, aksi durumda mahkemenin yapacak birşeyi olmadığını ifade etti.

Bu yılki bütçenin kendi taleplerinin altında olduğunu ve altyapı eksikliklerinin giderilmemesinin büyük sorunlara sebep olacağını kaydeden Şefik, yedekleme noktasında kısa süre sonra yaşayacakları sıkıntıları anlattı.

Şefik, alt davaların da bilgisayar üzerinden görülebilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını, bunun süreci hızlandırıp dosyaların taşınmasına kolaylık sağlayacağını belirtti.

İcra davalarında yasal tadilatlar da gerektiğini ifade eden Şefik, baro konseyinin bu konuda çalışma yaptığıyla ilgili duyumlar aldıklarını dile getirdi.

Şefik, icra davalarıyla ilgili büyük bir ambar talepleri olduğunu, bazı malların açık arttırmayla satılmasını da yanlış bulduğunu söyledi.

“Mahkeme binalarıyla ilgili hatalar eksiklikler kamunun zafiyetinin açık göstergesidir” diyen Şefik, Lefke binasının güvenli olmaması nedeniyle taşınmak zorunda kalındığını gerekli tadilatın belirlenen tutarla nasıl yapılacağını anlamakta zorlandığını belirtti.

Lefke’deki dava sayısının az olduğunu 2 kişinin sürekli orda oturarak Lefkoşa’daki meslektaşlarıyla aynı maaşı almasının doğru olmadığını anlatan Şefik, ilçelere ayrı kaza mahkemelerinin açılmasını çok fonksiyonel bulmadığını söyledi.

Şefik, Çocuk Mahkemesi kurulmasına karşı çıkma durumları olamayacağını ancak kendilerinin şu an öngördüklerinin her mahkemeye bir psikolog olduğunu ama henüz onay alınmadığını anlattı.

Şefik, Adliye Kurulu seçimleri konusunda da değerlendirilmelerde bulunarak, kendisinin şu anki sistemi sorunsuz bulduğunu vurguladı.

Seçim ve Halk Oylaması’ndaki karma bir oy pusulasının 20 dakikada cetvele geçtiğini belirterek, bu nedenle de meclisin bu yasayı yeniden gözden geçirmesini öneren Şefik, kendilerinin optik okuyucu noktasında üniversitelerle görüşme yaptıklarını anlattı.

Şefik, “Yakın zamanda seçim görünmemesinin rehaveti içindeyiz ancak Aynı yasayla yeni bir seçim bizim için kabustur” dedi.