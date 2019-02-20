Yeni bir formülü deneme zamanı çoktan geldi

Meclis Eski Başkanı Siber “Konfederasyon mu yoksa iki devletli çözüm mü sorularını sormak yerine, yeni fikirlerle karşılıklı kabul görme olasılığı daha yüksek olan bir formüle odaklanmalıyız” dedi

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber "Kıbrıs sorununun çözümü için Rum tarafındaki zihniyetin değişmesini beklemek yerine, mevcut zihniyetle, yani bizi eşit ortak olarak görmek istemeyen zihniyetle aynı ada üzerinde nasıl bir çözüme ulaşabileceğimizi tartışmak lazım." dedi.

"Karşılıklı kabul görecek yeni bir formülü deneme zamanının çoktan geldiğine inanıyorum" diyen Sibel Siber, “Konfederasyon mu? Yoksa İki devletli çözüm mü?” sorularını sormak ve isimlere takılmak yerine, yeni fikirlerle ortak akıl ile karşılıklı kabul görme olasılığı daha yüksek olan bir formüle odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı

Sibel Siber şöyle devam etti:

“Statüko : Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargo altında çözümsüz müzakerelerin devamı demektir.

Statükodan Çıkış: Hayallerimizi bir tarafa bırakıp, gerçeklerle yüzleşmekten korkmadan, tabulara kendimizi hapsetmeden, sloganların esiri olmadan, yeni fikirlerle yeni bir çözüm arayışı için çalışma yapmak demektir.

Yeni fikirler, geçmişin ve onlarca yılın birikmiş müzakere deneyimlerinden ortak akıl ile çıkacak şüphesiz. Düğümü çözecek yeni bir formül için çalışmak, düğümü bunca yıldır çözememiş eski formülle çalışmaktan daha umut vericidir”