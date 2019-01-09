Yeni Başsavcı Yardımcısı belli oldu

Başsavcı yarımcılığı için açılan münhal sonucunda bugün Yüksek Mahkeme tarafından yapılan oylamada Başsavcı Yardımcılığı'na 4'e 2 oy ile Sarper Altıncık seçildi. Altıncık daha önce yapılan seçimde Başsavcı Yardımcı Muavini olmuştu.