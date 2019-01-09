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Yeni Başsavcı Yardımcısı belli oldu

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Yeni Başsavcı Yardımcısı belli oldu
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Başsavcı yarımcılığı için açılan münhal sonucunda bugün Yüksek Mahkeme tarafından yapılan oylamada Başsavcı Yardımcılığı'na 4'e 2 oy ile Sarper Altıncık seçildi. Altıncık daha önce yapılan seçimde Başsavcı Yardımcı Muavini olmuştu.

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