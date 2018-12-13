Aşkan İlgen'in emekliliğin ardından bir süredir boş olan Başsavcılık makamına, halen Başsavcı Yardımcısı Muavini olarak görev yapan Behiç Öztürk seçildi.

Yüksek Savcılar Kurulu, dünkü toplantısında, Başsavcılık için açılan münhali değerlendirdi ve tek aday olan Öztürk'ü oy birliğiyle bu göreve getirdi.

Böylece bir süredir açılan münhallere ve yapılan seçimlere rağmen doldurulamayan Basşavcılık makamının yeni ismi belirlendi.

Behiç Öztürk, Yüksek Savcılar Kurulu'nun kararının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanması ve huzurunda yemin etmesinin ardından yeni görevine 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak.

TAK muhabirinin yeni Başsavcı Behiç Öztürk'ten aldığı bilgiye göre, 8 üyeli Yüksek Savcılar Kurulu bugün toplandı. Başsavcı münhaline tek aday olan Behiç Öztürk'ün de üyesi olduğu kurul, değerlendirmesini ve seçimi, Öztürk'ün toplantıdan dışarıya çıkmasının ardından sürdürdü.

Kurulun Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter başkanlığındaki 7 üyesi olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Gazimağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner, Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil, Başsavcı Yardımcısı Muavini Sarper Altıncık, Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve Savcı İbrahim Ruso, Behiç Öztürk'ün Başsavcılık görevine seçilmesine olumlu oy kullandı.

BAŞSAVCI YARDIMCILIĞI İÇİN MÜNHAL... BAŞVURULAR 4 OCAK'A KADAR

Öztürk'e tebliğin yapılmasının ardından toplantısına Öztürk'ün de katılımıyla devam eden Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter'in yaş haddinden emekliliği öncesinde izne ayrılacağını beyan etmesi üzerine, ondan boşalacak Başsavcı Yardımcısı mevkii için de münhal açılmasına karar verdi. Karara göre, Başsavcı Yardımcısı mevkii için 4 Ocak 2019'a kadar içeriden veya dışarıdan, gerekli şartları taşıyanlardan başvuru kabul edilecek.

Yeni seçilecek Başsavcı Yardımcısı'nın görevi 1 Şubat 2019'da başlayacak.

BEHİÇ ÖZTÜRK KİMDİR?

Başsavcı görevine seçilen Behiç Öztürk, 1955'te Kasaba/Baf'ta doğdu. İlk ve orta eğitimini Baf İlkokulu ve Baf Kurtuluş Lisesi'nde tamamlayan Öztürk, 1977'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öztürk, 21 Aralık 1978'de stajını tamamlayıp baro sınavını geçti ve avukat olarak kaydoldu. 1983'e kadar serbest avukatlık yapan Behiç Öztürk, Mayıs 1983'te kadrolu muvazzaf statüde Lefkoşa Türk Belediyesi'ne hukuk müşaviri/ avukat atandı.

Öztürk, 1988'de savcı olarak göreve başladı ve 9 yıl sonra da kıdemli savcı oldu.

2009'da Başsavcı Yardımcısı Muavini olarak atanan Behiç Öztürk, halen bu görevi sürdürüyor.

Evli olan Öztürk, iki çocuk ve bir de torun sahibi...