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“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 2 bin 620 TL olana yeni asgari ücrete itiraz ederek, asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini talep etti.

“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
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Bıçaklı, ülkenin bugünkü koşullarında dört kişilik bir ailenin 1 Eylül’den geçerli olacak 2 bin 620 TL yeni asgari ücretle, bütün giderlerini karşılaması ve insanca yaşam sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. 
Bıçaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na gönderdiği yazıda, özellikle TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi ve her gün yapılan zamlardan sonra çalışanların alım gücünün ciddi şekilde, sürekli düştüğünü belirterek, 2 bin 620 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını kaydetti.    
Bıçaklı yazısında şu ifadelere yer verdi: 
“Bu nedenle yeni belirlenen Asgari Ücrete yasanın ilgili maddesine uygun olarak  itiraz ettiğimizi ve komisyonun yeniden toplanarak itirazımızı değerlendirerek Asgari Ücretin günün koşullarına uygun olarak 4  kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir ücret belirlemek üzere komisyonun Asgari Ücreti yeniden belirlemesini talep eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

 

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