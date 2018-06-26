banner107
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
36 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
76 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
257 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
144 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
113 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
76 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
139 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
279 0
banner82
banner147

Yeni araç plakaları

banner27

KKTC Ulaştırma Bakanlığı, araç plakalarının nasıl olması gerektiği yönünde yeni bir duyuru yaptı.

Yeni araç plakaları
banner137

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, özel araç, kiralık araç, resmi hizmet aracı, polis, diplomatik, klasik, zorunlu ziyaretçi ve geçici ziyaretçi plaklarının nasıl olması gerektiğini aktardı.


KİRALIK ARAÇLARDA SON TARİH 2 TEMMUZ 2018

Ulaştırma Bakanlığı, kiralık araç plakalarında alınan kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih, 2 Temmuz 2018 olarak belirlemiş durumda.  Bakanlık kaynakları ayrıca, kiralık araçlarda “Z” harfinin diğer harflerle bitişik olması gerektiğine, aksi halde plakların hatalı olacağına dikkat çekiyor.  

DİĞER ARAÇLARIN 31 OCAK 2019’A KADAR SÜRESİ VAR

Kiralık araç dışındaki diğer araç sahiplerininse, en geç 31 Ocak 2019’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını tüzükte belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerekiyor.  31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ise cezai müeyyide uygulanacak

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.