Yemek yerken öldü

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren 32 yaşındaki Ali Dükyancı’nın “gıda artıklarının solunum yolunu tıkaması neticesi gelişen boğulma” sonucu öldüğü bildirildi.
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