banner255
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
1 0
3 0
 
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
36 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
29 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
70 0
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
112 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
241 0
banner82

Yemek yerken öldü

banner27

32 yaşındaki Ali Dükyancı yemek yediği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

banner262
Yemek yerken öldü
banner267

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren 32 yaşındaki Ali Dükyancı’nın “gıda artıklarının solunum yolunu tıkaması neticesi gelişen boğulma” sonucu öldüğü bildirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.