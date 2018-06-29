banner107
Kazdağları
Kazdağları
40 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
43 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
52 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
136 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
90 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
91 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
175 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
79 0
banner82
banner147

Yedikonuk-Kuzey Sahil Çevreyolu tamamlanıyor

banner27

Yedikonuk-Kuzey Sahil Çevreyolu tamamlanıyor
banner137

Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmalar başladı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bir süredir atıl duran Yedikonuk-Kuzey Sahil Çevreyolu bağlantısında çalışmaların tamamlanmasıyla Yedikonuk köyünün sahil yoluna bağlanmış olacağını kaydetti. 

Atakan, yaptığı açıklamada, “Yapımı yılan hikayesine dönen yolun bitimi ile birlikte Yedikonuk Köyü ile Kuzey Sahil Çevreyolu birbirine daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde bağlanmış olacak. Bölge halkına hayırlı olsun.” dedi. 

Yedikonuk'u Kuzey Sahili'ne bağlayacak 4.7km uzunluğunda, 4m genişliğindeki yolun 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.