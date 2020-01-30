1976 yılından sonra ciddi bir yatırım yüzü görmeyen Yedidalga Balıkçı Barınağı yenilendi

Tadilatı yapılan ve büyütülen Yedidalga Balıkçı Barınağı olarak bilinen, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın açılışı, Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Küçük boy 53 balıkçı teknesine ev sahipliği yapan limana 140 metre yeni çekek yeri ve rıhtım yapıldı, ana mendirek güçlendirildi, mevcut rıhtım ve çekek yerleri tadil edildi. Tadilat için taş alınan yerlere ise harnup ağacı ekildi.

Başbakan Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, “Mavi Vatanda” üretimin balıkçılık anlamı taşıdığını kaydetti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın tadilatının bugüne kalmaması gereken bir çalışma olduğunu, bu çalışmanın başka gelişmelere vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.

“Mavi Vatanda” ekonomik faaliyetleri arttırmak gerektiğini kaydeden Başçeri, bir barınağın 1976’dan sonra tadil edilmemesinin sektörün ihmal edildiğinin göstergesi olduğunu, açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi gerektiğini, bu süreçte balıkçı birliklerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın tadilatının uzun bir öyküsü olduğunu, balıkçıların yıllardır dile getirdikleri taleplerinin yerine getirilmesi öyküsü olduğunu söyledi.

Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan ise barınağa 1976 yılından sonra ciddi bir yatırım yapılmadığını belirtti.