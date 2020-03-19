YDÜ’nün Süper Bilgisayarı ile koronavirüse mücadelesine destek

YDÜ’nün Süper Bilgisayarı, koronavirüse karşı antiviral ilaçların tasarlanmasına rehberlik edecek viral protein incelenmesinde kullanılıyor. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel “YDÜ olarak ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreci atlatması için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi, (YDÜ) COVİD-19 salgınına karşı mücadeleye destek veriyor.

Geliştirilmiş haliyle saniyede 20 trilyona yakın işlem ve veri analizi yapma kapasitesiyle dünyanın en güçlü bilgisayarları arasında bulunan ve bugüne kadar dünya çapında bilim projelerine destek veren YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde bulunan Süper Bilgisayar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından panedemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs mücadelesinde kullanılıyor.

Süper Bilgisayar, SARS-CoV-2 virüsünün salgına neden olduğu Yeni Koronavirüs adıyla bilinen COVID-19 hastalığına karşı Rosetta@home projesinin, Baker laboratuvarında yürütülen viral protein incelenmesinde kullanılıyor. Yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek bilgiler, Yeni Koronavirüse karşı yeni aşıların ve antiviral ilaçların tasarımına rehberlik etmek için kullanılacak.

YDÜ Süper Bilgisayarı araştırmaya dahil olduğu 36 saatten kısa süre içerisinde 150,19 katrilyon matematiksel işlemin yapılmasını sağlayarak, işlem sonuçlarını Rosetta@home projesinin sunucularına aktardı.

Rosetta@home, Berkeley Network Computing, Açık Altyapı (BOINC) platformunda, virüslerin protein yapısının üç boyutlu şekilerinin belirlenmesi için tahmini dağıtılmış bir hesaplama projesidir. Rosetta@home projesi bugüne kadar Alzheimer, HIV, sıtma gibi hastalıklar üzerine çalışmalar yaptı. Rosetta @ Home Projesinin Coronavirus ile mücadelesinde virüsü oluşturan proteinlerin nasıl göründüğü ve nasıl işlev gördüğü hakkında hızlıca bilgi edinmesi rolünü üstleniyor.

DAHA ÖNCE EBOLA SALGINI İÇİN KULLANILDI

YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde 2007 yılında konuşlandırılmış olan Süper Bilgisayar, daha önce Batı Afrika’da başlayıp tüm dünyayı tehdit altına alan ölümcül Ebola virüsü ve türevlerine karşı acilen bilimsel bir çare üretilmesi amacıyla ABD merkezli olarak dünya çapında başlatılan kampanyada kullanılmıştı.

Bugüne kadar dünya çapında bilim projelerine destek veren Süper Bilgisayar, Ebola virüsüne karşı bir antiviral geliştirilmesi konusunda ABD’nin California eyaletindeki Scripps Research Institute (Scripps Araştırma Enstitüsü) merkezli olarak başlatılan uluslararası bilimsel mücadeleye tüm potansiyeliyle destek vererek, Ebola virüsüne karşı en etkili tıbbi çözümün bulunması konusunda bilimin hizmetine sunuldu.

PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: “TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İnsanlık tarihinin büyük küresel salgınlarından bir tanesi haline gelen Yeni Koronavirüse karşı ülkelerin güvenliklerini sağlamaya çalışırken bilim insanlarının da Koronavirüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hastalığın önlenmesine karşı bilimsel olarak yürütülen çalışmalara YDÜ olarak destek verdiklerini söyledi.

YDÜ İnovasyon Merkezinde bulunan Süper Bilgisayarın, yeni Koronavirüs ile ilgili aşı ve antiviral ilaçların geliştirilmesi çalışmalarını rehberlik edecek verilerin elde edilmesi için araştırma projesinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Süper Bilgisayarın Yeni Koronavirüsünün sahip olduğu başak proteinlerinin incelenmesinde matematiksel verileri ölçtüğünü kaydetti.

Ülkemizde de görülen virüsle ilgili salgının önlenmesi adına tüm çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel şöyle dedi:

“Önceliğimiz çalışanların ve öğrencilerimizin sağlığını korumak. Dünyada hızla yayılmaya başlayan COVID-19 salgını nedeniyle üniversitede gerekli tüm tedbirleri aldık. Yeni Koronavirüse karşı öğrencilere, akademisyenlere, velilere, idari kadroya ve çalışanlarımıza bilgilendirici konferans, seminer ve toplantılar düzenledik. Kamuoyunu bilgilendirici afiş, duyuru ve video filmleri hazırladık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizde görevli Enfeksiyon uzmanları ile Tıp Fakültesi ile diğer fakültelerimizde görev yapan hocalarımız ülkemizde Yeni Koronavirüse karşı başlatılan mücadelede oluşturulan Bilim Kurulu’nda yer alarak yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyunu bilgilendiriyorlar. COVİD-19 hastalığı olarak anılan Koronavirüse karşı gerek üniversite gerekse Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreci atlatması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu virüsle mücadele etmenin en somut yolu hijyene önem vermektir. Toplumsal olarak gereken duyarlılığı gösterip hep birlikte bu zorlu süreci atlatabileceğimize inanıyorum”