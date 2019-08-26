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YDÜ’nün acı kaybı

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YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

YDÜ’nün acı kaybı
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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Susever’in genç yaşta ani kaybı YDÜ’yü yasa boğdu. Üniversitenin öğrencileri, acılarını dile getirdi, Susever’in ailesine başsağlığı diledi.

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