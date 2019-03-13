YDÜ’den “Gençlik” temalı fotoğraf yarışması

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına “Gençlik” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına “Gençlik” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

İki kategoride gerçekleşecek olan fotoğraf yarışmasında, yeni çekilen fotoğraflar arasından seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtildi. Ödül almayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

İki kategoride gerçekleştirilecek olan “Gençlik” temalı fotoğraf sergisinin birinci kategorisinde, millî mücadele yılları sırasında çekilmiş gençlerin toplumdaki yerini anlatan fotoğraflardan oluşacak. Serginin ikinci kategorisi olan yarışma kısmında ise genel olarak Kıbrıs Türk toplumundaki gençlerin yaşamlarından izler taşıyan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar arasında eğitimde gençler, sanatta gençler, sporda gençler, doğada gençler gibi fotoğraflar kabul edilecek. Günümüzde çekilen fotoğraflar siyah-beyaz veya renkli olabilecek.

Millî Mücadele yıllarında çekilmiş fotoğraflarla sergiye katılmak isteyenler orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılabilecekler. Fotoğrafları çeken veya arşivlerinde bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek bu fotoğrafların sergiye katılmasını sağlayabilirler.

BAŞVURULAR 6 MAYIS’TA SONA ERECEK…

Yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraflarını elden veya elektronik posta yolu ile teslim edebilecek. Katılımı elden yapmak isteyenler fotoğraflarının içinde olduğu CD’yi en geç 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne, e-posta yoluyla başvuruda bulunacak olanlar ise millitarih@neu.edu.tr adresine yapmalar gerekiyor.

“Gençlik” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Şartları:

1. Yarışmacılar, milli mücadele yıllarıyla ilgili kategoriye istedikleri sayıda, yeni çekilmiş fotoğraf kategorisine ise en az 3 en fazla 8 fotoğraflarla katılabilecekler.

2. Yarışmacılar yarışmaya aynı fotoğrafın sadece bir şekliyle (siyah beyaz veya renkli) katılabilirler.

3. Her iki kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilmesi gerekiyor.

4. Tüm fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor.

5. Tarihi fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilmelidir.

6. Dijital olarak verilecek olan fotoğrafların çözünürlüklerinin yüksek olması (en az 1 MB,300dpi) ve fotoğrafların 30x40 cm baskı yapılacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

7. Fotoğraflar yarışmaya CD veya e-posta yoluyla teslim edilebilir.

8. Tarihi fotoğraflar orijinal baskılarıyla sergilenmek üzere teslim edilebilir.Fotoğrafların orijinal baskıları fotoğrafların dijitalleri alındıktan sonra sahiplerineiade edilir.

9. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacak fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacak.

10. Katılımcıların kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacak. Katılımcılar kimlik bilgilerini elektronik ortamda oluşturacakları ayrı bir dosya içine de koyabilirler.

11. Fotoğrafların yer aldığı CD’lerin üzerine beş rakamlı bir rumuz yazılacak.

FOTOĞRAFLAR SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulda; Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim elemanı ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Çizer ve Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra yer alıyor.

“Gençlik” Temalı Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenler Ödüllendirilecek…

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş kişilik seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1'inciyeYakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde 2 kişilik checkup paketi, 2'inciyeYakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tek kişilik checkup paketi ve 3'üncüyeDoranaHotel’de çift kişilik hafta sonu tam pansiyon konaklama ödülü verilecek. Bir kişiye ise jüri özel ödülü olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi9.Kat Restoran’ında çift kişilik öğle yemeği verilecek. Ayrıca, seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek.

FOTOĞRAFLAR KIBRIS SANAT MERKEZİ’NDE SERGİLENECEK

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

“Gençlik” Temalı Fotoğraf Yarışması’na katılacaklar Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç’a03926802000/5251 veya 03926802000/5656 numaralı telefon numaralarından veya millitarih@neu.edu.tre-posta adresinden ulaşılabilirler.