banner255
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
49 0
 
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
88 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
230 0
Krallığı paylaştılar
Krallığı paylaştılar
77 0
Hasan Ruso anısına koştular
Hasan Ruso anısına koştular
21 0
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
57 0
banner82

YDÜ’de sergi sırası Gazi Yüksel'de

banner27

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bu kez fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan "Yerel Sanatlar" adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yarın açılıyor

banner262
YDÜ’de sergi sırası Gazi Yüksel'de
banner267

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan "Yerel Sanatlar" başlıklı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılıyor.

 "Yerel Sanatlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10.00'da, Yakın Doğu  Ortaokulu Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 Gazi Yüksel’in doğada objektifine yansıyan ve arşivinden özenle seçilen  karelerden oluşan sergi iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'Yerel Sanatlar' adlı fotoğraf sergisi ile ilgili konuşan Gazi Yüksel, "Yerküreyi büyük bir tuvale benzetirsek, doğanın bu tuval üzerinde kendi enstrümanlarıyla yarattığı görünümler hayret ve hayranlık uyandıracak niteliktedir. Doğa, insana rağmen, insanın yaptıklarını da sarıp sarmalayarak o tuvale hep kendi imzasını atmaya devam etmektedir.  Boy hizasından yere doğru bakıldığında doğanın birer enstelasyon çalışması gibi küçük dokunuşlarla yarattığı ayrıntıları gözlemlemek mümkündür. Sergi, birer sanat eseri olarak nitelediğim bu ayrıntıların fotografik tanıklığını içermektedir" dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.