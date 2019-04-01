YDÜ’de sergi sırası Gazi Yüksel'de

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bu kez fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan "Yerel Sanatlar" adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yarın açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan "Yerel Sanatlar" başlıklı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılıyor.

"Yerel Sanatlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10.00'da, Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gazi Yüksel’in doğada objektifine yansıyan ve arşivinden özenle seçilen karelerden oluşan sergi iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'Yerel Sanatlar' adlı fotoğraf sergisi ile ilgili konuşan Gazi Yüksel, "Yerküreyi büyük bir tuvale benzetirsek, doğanın bu tuval üzerinde kendi enstrümanlarıyla yarattığı görünümler hayret ve hayranlık uyandıracak niteliktedir. Doğa, insana rağmen, insanın yaptıklarını da sarıp sarmalayarak o tuvale hep kendi imzasını atmaya devam etmektedir. Boy hizasından yere doğru bakıldığında doğanın birer enstelasyon çalışması gibi küçük dokunuşlarla yarattığı ayrıntıları gözlemlemek mümkündür. Sergi, birer sanat eseri olarak nitelediğim bu ayrıntıların fotografik tanıklığını içermektedir" dedi.