YDÜ ve Anadolu Ateşi işbirliği

YDÜ ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu arasında işbirliği imzalandı. Anlaşma ile eleme sonrası seçilen adaylar Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kadrosuna maaşlı dansçı olarak dahil edilerek eğitilecek

Yakın Doğu Üniversitesi ile dünyanın farklı şehirlerinde 5 binden fazla canlı performans sergileyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu arasında Kuzey Kıbrıs’ta yeni dans topluluğu oluşturmak ve Anadolu Ateşi bünyesine yeni dansçılar kazandırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılacak seçmeler sonucunda başarılı olan adaylar Anadolu Ateşi ana kadrosunda çalışma imkanına sahip olacaklar.

İki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolüne, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imza koydu.

Yapılacak seçmelerde yeteneklerini gösterip Anadolu Ateşi ekibine dahil olacak dansçılar profesyonel eğitimcilerle birlikte çalışma, eğitim alma imkanına sahip olacak ve ekibin hem yurt içi hem de yurt dışındaki gösterilerinde sahneye çıkma şansı bulacak.

Üniversite öğrencilerinin dans seçmelerine katılabileceği başvurular, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Lefkoşa Muhtar Yusuf Galeria’da bulunan Anadolu Ateşi Lefkoşa Akademi’ye yapılabilecek. Bir ay boyunca yapılacak başvurular sonucunda adaylar, Anadolu Ateşi Sanat Kurulu eğitmenlerince dans, figür ve ritm dersleri alarak eğitilecekler. Eğitim sonunda yapılacak son değerlendirmelerde başarılı olanlar ise Anadolu Ateşi ana kadrosuna dahil olacaklar. Yapılan eleme sonrası seçilen adaylar Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kadrosuna maaşlı dansçı olarak dahil edilerek eğitilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu seçmeleri ile ilgili yapılan işbirliğine ilişkin olarak, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerini dansın renkli ve keyifli dünyasına davet ettiklerini söyledi.

Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi olarak tanımlanan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’na Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gören yetenekli öğrencilerin kazandırılmasına aracı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Tüzünkan, öğrencilere iş olanağı ve dünyayı gezme aynı zamanda onlara fiziksel ve mental gelişimin anahtarını sunduklarını belirtti.

Çocuk-yetişkin dansa ilgi duyan herkese kapılarını açan Anadolu Ateşi’nin, Lefkoşa’da kurduğu Dans Akademisi ile Yakın Doğu Üniversitesinde yapılacak seçmeler sonucunda ülkemize ait bir dans topluluğu oluşturulacağını ifade eden Doç. Dr. Tüzünkan, “Anadolu’nun her yöresinden yaptığı dans ve şovlarla izleyicilerini büyüleyen Anadolu Ateşi’ne genç yeteneklerimizin de yer alarak Anadolu Ateşi’nin uzman eğitmen-koreograf kadrosu ile seyirci karşısına çıkması bizleri gururlandıracaktır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumu sanatın farklı alanlarıyla buluşturma, sanatı geliştirme ve yayma misyonu ile uyuşan, bu yeni oluşuma destek vermekten büyük heyecan duyuyoruz. Dansı seven dansa ilgi duyan bu alanda yetenekleri olan öğrencilerimizi gelecek vaat eden bu oluşumda yer almaları için davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da, Anadolu Ateşi Dans Okullarının binlerce öğrenciye eğitim verdiğini ifade ederek, Kıbrıs’ın yurtdışındaki ilk şubesi olma özelliğini taşıyan Lefkoşa Akademi ile de Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir dans topluluğu oluşturacaklarını söyledi.

Kıbrıslı çocukları ve gençleri dans ile tanıştırmak, sevdirmek ve sanatın hayatlarının bir parçası olmasını sağlayacak olan bu oluşumu Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile yaymak istediklerini dile getiren Mustafa Erdoğan, “Dünya sahnelerinde deneyim kazanmış uzman hoca kadrosu dansın temel disiplinlerini ve Anadolu Ateşi repertuarını çocuklara ve gençlere öğretmek için Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sizleri bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, gençlere iş olanağı ve dünyayı gezme imkanı sunarak binlerce seyirci karşısında genç çağlarında muhteşem anılar ve çok başarılı sanatsal bir serüven ile gelecek vaat ettiklerinden de söz etti.

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi’nin hemen hemen her yöreden derlenmiş 3 bine yakın halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje olduğunu dile getiren Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi içerisinde Kıbrıs Halk Danslarını da yer vermek istediklerini belirtti. Erdoğan, “Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunduğumuz gösterilerde, Kıbrıs Kültürüne ait Halk Dansları figürlerini de koreografimize ekleyerek kültür ağımızı genişletmiş olacağız” diye konuştu.