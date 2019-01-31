YDÜ, üniversite 4.0’a doğru ilerliyor

Bölgesel kalkınma, dijital dönüşüm ve bilgi toplumunun geldiği son sanayi devrimi olan Sanayi 4.0'ın etkisi ve üniversite 4.0'a geçiş için YDÜ’de değerlendirme yapıldı

Akademik bilgiyi reel sektörün deneyimiyle zenginleştirecek önemli bir adım atan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Kıbrıs’ta üniversite 4.0 atılımları kapsamında “Bölgesel Kalkınma ve İnovasyon Yol Haritaları” konulu bir konferans düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no'lu salonda gerçekleştirilen konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören konuşmacı olarak katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, bölgesel kalkınma ve inovasyon teması ile dijital dönüşüm ve bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi devrimi olan Sanayi 4.0'ın sosyal ve eğitsel süreçlere etkisi ele alınarak Üniversite 4.0'a geçiş için döngüsel bir kavramsal harita değerlendirilmesi yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son yıllarda oluşan kaliteli yüksek öğrenim atağının inovasyon ve toplumsal temaları ele alma biçimiyle yeni nesilde nasıl kucaklayabileceğine işaret eden Prof. Dr. Murat Özgören, Avrupa birliği (AB) Araştırma altyapıları ve stratejileri, AB Yüksek Eğitimi temsilcisi olarak, AB ve Kıbrıs’ın olası açılımlarını açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi bağlamında elektrikli araçlar gibi girişimler ve sanatsal zenginliğin önemli bir reformistliğe işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Özgören, bu bağlamda Rönesans’ın “tasarım ve sanat” atılımının arkasında Medici gibi ailelere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti. Kıbrıs adasının yaratıcı ortam ve düşünceyi oluşturmaya hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Özgören, ülkemizin, Endüstri 4.0’a vakit kaybetmeden geçmek için elindeki tüm imkanları seferber etmesi gerektiğini, bununda en önemli ayağının eğitim ve özellikle de mesleki teknik eğitim olduğuna vurgu yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şalıdağ da, “Dünya ekonomisi her geçen gün bilgi-bilim ve teknoloji temelli hale dönüşüyor.

Toplumsal gelişimin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından olan üniversitelerin de bu dönüşüm çerisinde etki yaratması gereken itici bir kuvvet olarak yer alması gerekiyor. Dünyada yükseköğretim ile ilgili her türlü yeniliği yakından takip edip izleyen bir kurum olan Yakın Doğu Üniversitesi, bilimin teknolojiyle buluştuğu ve uygulamaya dönüştüğü araştırma odaklı vizyonu ile şimdi de üniversite ve sanayi işbirliğinin gerçekleştiği, dünyanın yeni kavramlarında olan 4. Nesil Üniversite modeline yürüyor. Böylece, bilgiyi teknolojiye dönüştüreceğiz, onu da teknolojik ürüne dönüştürüp ticarileştirerek, pazara çıkartıp insanlığın hizmetine sunacağız” diye konuştu.