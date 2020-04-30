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YDÜ, terapi çalışması yapacak

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, "Eğitim ve Kariyer Yaşamında Terapötik Yaklaşımlar" konulu bir terapi çalışması yapacak.

YDÜ, terapi çalışması yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi  İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, Türkiye'de görev yapan akademisyen Kerem Kaban ile  Film Terapi, Sanat Terapi ve Bibliyo Terapi çalışmaları yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Perşembe günü yayına girecek olan çalışmalar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Facebook ve YouTube hesapları yanısıra, Kerem Kaban'ın YouTube hesabı Kerem Kaban Atölyesi'nden takip edilebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo-TV ve Sinema Bölümü Doç. Dr. Fevzi Kasap, koronavirüs nedeniyle evlere kapanılmasına rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda Kerem Kaban ile terapi çalışmaları başlattıklarını belirtti.

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